https://ria.ru/20220426/dtp-1785550615.html
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате
Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:42
2022-04-26T15:42
2022-04-26T15:42
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Щербаковской улице 10-летняя девочка, возвращаясь из школы, без оглядки пересекала проезжую часть на самокате в неположенном месте. В результате на неё совершил наезд водитель автомобиля Ford", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка доставлена в медучреждение. По предварительным данным, у нее перелом таза.
https://ria.ru/20220426/dtp-1785537980.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дтп
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате
Водитель на Ford сбил десятилетнюю девочку на самокате на востоке Москвы