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В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 26.04.2022
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В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате
Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:42
2022-04-26T15:42
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Щербаковской улице 10-летняя девочка, возвращаясь из школы, без оглядки пересекала проезжую часть на самокате в неположенном месте. В результате на неё совершил наезд водитель автомобиля Ford", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка доставлена в медучреждение. По предварительным данным, у нее перелом таза.
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происшествия, москва, дтп
15:42 26.04.2022
 
В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате

Водитель на Ford сбил десятилетнюю девочку на самокате на востоке Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На Щербаковской улице 10-летняя девочка, возвращаясь из школы, без оглядки пересекала проезжую часть на самокате в неположенном месте. В результате на неё совершил наезд водитель автомобиля Ford", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка доставлена в медучреждение. По предварительным данным, у нее перелом таза.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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