https://ria.ru/20220426/dtp-1785550615.html

В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате

В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 26.04.2022

В Москве водитель иномарки сбил ребенка на самокате

Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:42

2022-04-26T15:42

2022-04-26T15:42

происшествия

москва

дтп

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Водитель машины сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Щербаковской улице 10-летняя девочка, возвращаясь из школы, без оглядки пересекала проезжую часть на самокате в неположенном месте. В результате на неё совершил наезд водитель автомобиля Ford", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка доставлена в медучреждение. По предварительным данным, у нее перелом таза.

https://ria.ru/20220426/dtp-1785537980.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп