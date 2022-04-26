16:29 26.04.2022 (обновлено: 16:30 26.04.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов из "Града" по Макеевке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по населенному пункту Макеевка в ДНР, применив ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 16.00 (совпадает с мск), украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Кировскому району Макеевки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.