14:29 26.04.2022 (обновлено: 14:40 26.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.12 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район), выпущено 3 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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