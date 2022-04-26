https://ria.ru/20220426/donbass-1785509181.html
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс
Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:33
2022-04-26T13:33
2022-04-26T13:33
общество
донбасс
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, комментируя инициативу "Единой России".Ранее партия предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса и засчитывать такую работу как учебную, ознакомительную и производственную практику.
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ac51d136986cc0a53143730eba9c6b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс
Песков: решение об отправке молодежных стройотрядов в Донбасс зависит от самих студентов