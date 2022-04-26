https://ria.ru/20220426/donbass-1785509181.html

В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс

В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс - РИА Новости, 26.04.2022

В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс

Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:33

2022-04-26T13:33

2022-04-26T13:33

общество

донбасс

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, комментируя инициативу "Единой России".Ранее партия предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса и засчитывать такую работу как учебную, ознакомительную и производственную практику.

донбасс

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донбасс, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)