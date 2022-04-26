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В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс - РИА Новости, 26.04.2022
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В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс
Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:33
2022-04-26T13:33
общество
донбасс
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, комментируя инициативу "Единой России".Ранее партия предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса и засчитывать такую работу как учебную, ознакомительную и производственную практику.
донбасс
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общество, донбасс, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
13:33 26.04.2022
 
В Кремле прокомментировали идею ЕР об отправке стройотрядов в Донбасс

Песков: решение об отправке молодежных стройотрядов в Донбасс зависит от самих студентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение об отправке российских студенческих стройотрядов в Донбасс для восстановления инфраструктуры зависит от самих организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, комментируя инициативу "Единой России".
Ранее партия предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса и засчитывать такую работу как учебную, ознакомительную и производственную практику.
"Это зависит от самих стройотрядов. Ведь стройотряды тоже могут сами принимать решение. Мы знаем, что движение это чрезвычайно сильное, очень много ребят-студентов принимает участие. Поэтому это будет зависеть от тех решений, которые конкретные отряды и организации в том числе будут принимать", - сказал Песков, общаясь с журналистами.
 
ОбществоДонбассРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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