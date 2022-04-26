https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы - РИА Новости, 26.04.2022
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы
Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:47
2022-04-26T13:28
общество
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.По его словам, работники Генеральной прокуратуры на постоянной основе выезжают на места для комплексной оценки состояния законности соблюдения прав заключенных под стражу и осужденных. Более того, закреплен особый порядок рассмотрения обращений таких лиц.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
https://ria.ru/20220425/pytki-1785318523.html
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
12:47 26.04.2022 (обновлено: 13:28 26.04.2022)
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы
Краснов: Генпрокуратура разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы