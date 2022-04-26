https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html

В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы

В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы - РИА Новости, 26.04.2022

В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы

Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:47

2022-04-26T13:28

общество

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.По его словам, работники Генеральной прокуратуры на постоянной основе выезжают на места для комплексной оценки состояния законности соблюдения прав заключенных под стражу и осужденных. Более того, закреплен особый порядок рассмотрения обращений таких лиц.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.

https://ria.ru/20220425/pytki-1785318523.html

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)