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В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы - РИА Новости, 26.04.2022
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В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы - РИА Новости, 26.04.2022
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы
Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T13:28
общество
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.По его словам, работники Генеральной прокуратуры на постоянной основе выезжают на места для комплексной оценки состояния законности соблюдения прав заключенных под стражу и осужденных. Более того, закреплен особый порядок рассмотрения обращений таких лиц.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
12:47 26.04.2022 (обновлено: 13:28 26.04.2022)
 
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы

Краснов: Генпрокуратура разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработала план декриминализации уголовно-исполнительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.
"С участием МВД, ФСБ, Следственного комитета и ФСИН России разрабатывается межведомственный комплексный план по декриминализации уголовно-исполнительной системы", - рассказал он.
По его словам, работники Генеральной прокуратуры на постоянной основе выезжают на места для комплексной оценки состояния законности соблюдения прав заключенных под стражу и осужденных. Более того, закреплен особый порядок рассмотрения обращений таких лиц.
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.
Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.
В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
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Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России
 
ОбществоРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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