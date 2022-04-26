https://ria.ru/20220426/buryatiya-1785435610.html

Цыденов заявил, что выступает за прямые выборы главы Бурятии

Цыденов заявил, что выступает за прямые выборы главы Бурятии - РИА Новости, 26.04.2022

Цыденов заявил, что выступает за прямые выборы главы Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил РИА Новости, что он за прямые выборы главы республики и не слышал никаких официальных сообщений о возможности их отмены в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:58

2022-04-26T08:58

2022-04-26T09:40

политика

республика бурятия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил РИА Новости, что он за прямые выборы главы республики и не слышал никаких официальных сообщений о возможности их отмены в этом году."Я сам за выборы, потому что, когда тебя люди выбирают, первое – сразу оценка твоей деятельности. Если люди тебя выбрали, тебе люди доверяют, уже не подведи, что называется. А второе, безусловно, наивысшая легитимность власти – это когда тебя люди выбрали. Поэтому я лично, на себя если ссылаться, то я за прямые выборы", - сказал Цыденов."Если будет какое-то другое решение по выборам в целом по стране, будем действовать в рамках общей политики. Но в целом, еще раз отмечу, я за прямые выборы", - уточнил глава республики.Он отметил, что никогда не слышал официальных предложений отказаться от прямых выборов глав регионов, а лишь читал в новостных пабликах рассуждения на эту тему разных экспертов. "Не знаю, как там оно на самом деле есть, но я от официальных лиц ни от кого не слышал о каких-либо вариантах изменения подхода к выборам", - подчеркнул Цыденов.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.

https://ria.ru/20210316/tsydenov-1601220157.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, республика бурятия, алексей цыденов