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Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов - РИА Новости, 26.04.2022
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Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов - РИА Новости, 26.04.2022
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов
Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:36
2022-04-26T11:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
новый арбат
кутузовский проспект
большой театр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам. В этом году столичные набережные, улицы, площади и скверы, общественные пространства украсят почти 14 миллионов тюльпанов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что в столице высадили тюльпаны разных сортов, среди которых: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Всего в этом году Москву украсят более 55 миллионов цветов.Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
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москва
новый арбат
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый арбат, кутузовский проспект, большой театр
11:36 26.04.2022
 
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов

Заммэра Бирюков: Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов

© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Отдых горожан в майские праздники. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам. В этом году столичные набережные, улицы, площади и скверы, общественные пространства украсят почти 14 миллионов тюльпанов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что в столице высадили тюльпаны разных сортов, среди которых: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
Всего в этом году Москву украсят более 55 миллионов цветов.
Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
Посадка тюльпанов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 17:45
Когда и как сажать тюльпаны в 2022 году: советы цветоводов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковНовый АрбатКутузовский проспектБольшой театр
 
 
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