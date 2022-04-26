https://ria.ru/20220426/blagoustroystvo-1785434947.html
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов - РИА Новости, 26.04.2022
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов
Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:36
2022-04-26T11:36
2022-04-26T11:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
новый арбат
кутузовский проспект
большой театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35380/22/353802203_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_e0e02096cb2e2707bf315726deacb181.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам. В этом году столичные набережные, улицы, площади и скверы, общественные пространства украсят почти 14 миллионов тюльпанов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что в столице высадили тюльпаны разных сортов, среди которых: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Всего в этом году Москву украсят более 55 миллионов цветов.Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20220330/tyulpany-1780924505.html
москва
новый арбат
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35380/22/353802203_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_0f58d4c180ee43407a08616e0ac5a7fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый арбат, кутузовский проспект, большой театр
Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов
Заммэра Бирюков: Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов