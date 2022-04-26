https://ria.ru/20220426/blagoustroystvo-1785434947.html

Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов

Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов - РИА Новости, 26.04.2022

Москву к майским праздникам украсят 14 миллионов тюльпанов

Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:36

2022-04-26T11:36

2022-04-26T11:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

новый арбат

кутузовский проспект

большой театр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столицу к майским праздникам украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам. В этом году столичные набережные, улицы, площади и скверы, общественные пространства украсят почти 14 миллионов тюльпанов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что в столице высадили тюльпаны разных сортов, среди которых: "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Всего в этом году Москву украсят более 55 миллионов цветов.Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20220330/tyulpany-1780924505.html

москва

новый арбат

кутузовский проспект

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый арбат, кутузовский проспект, большой театр