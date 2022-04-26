https://ria.ru/20220426/biznes-1785488932.html

Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов

Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов - РИА Новости, 26.04.2022

Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов

Генеральная прокуратура предлагает ввести 50-процентную рассрочку бизнесу при уплате штрафов за мелкие нарушения, сообщил глава надзорного ведомства Игорь... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:23

2022-04-26T12:23

2022-04-26T13:38

экономика

генеральная прокуратура рф

россия

игорь краснов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_0:74:1049:664_1920x0_80_0_0_b6ca881dc5745336999ac46b12779416.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура предлагает ввести 50-процентную рассрочку бизнесу при уплате штрафов за мелкие нарушения, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации."Бесспорно, это должно касаться только правонарушений, которые не причиняют вреда жизни и здоровью граждан, не являются общественно опасными", — сказал он.По словам Краснова, сейчас прокуроры контролируют соблюдение прав бизнеса при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, получении финансовой помощи, кредитных каникул и иных преференций.Также ведомство приняло решения о согласовании всех надзорных проверок городского и районного уровней только руководителями прокуратур регионов, а также меры по исключению фактов подмены полномочий иных органов.

https://ria.ru/20220425/kompanii-1785307819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов