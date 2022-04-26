https://ria.ru/20220426/biznes-1785488932.html
Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов
Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов - РИА Новости, 26.04.2022
Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов
Генеральная прокуратура предлагает ввести 50-процентную рассрочку бизнесу при уплате штрафов за мелкие нарушения, сообщил глава надзорного ведомства Игорь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:23
2022-04-26T12:23
2022-04-26T13:38
экономика
генеральная прокуратура рф
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура предлагает ввести 50-процентную рассрочку бизнесу при уплате штрафов за мелкие нарушения, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации."Бесспорно, это должно касаться только правонарушений, которые не причиняют вреда жизни и здоровью граждан, не являются общественно опасными", — сказал он.По словам Краснова, сейчас прокуроры контролируют соблюдение прав бизнеса при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, получении финансовой помощи, кредитных каникул и иных преференций.Также ведомство приняло решения о согласовании всех надзорных проверок городского и районного уровней только руководителями прокуратур регионов, а также меры по исключению фактов подмены полномочий иных органов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов
12:23 26.04.2022 (обновлено: 13:38 26.04.2022)
Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов
Генпрокуратура предложила дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура предлагает ввести 50-процентную рассрочку бизнесу при уплате штрафов за мелкие нарушения, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации.
"Бесспорно, это должно касаться только правонарушений, которые не причиняют вреда жизни и здоровью граждан, не являются общественно опасными", — сказал он.
По словам Краснова
, сейчас прокуроры контролируют соблюдение прав бизнеса при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, получении финансовой помощи, кредитных каникул и иных преференций.
Также ведомство приняло решения о согласовании всех надзорных проверок городского и районного уровней только руководителями прокуратур регионов, а также меры по исключению фактов подмены полномочий иных органов.