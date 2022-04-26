https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785473381.html
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных - РИА Новости, 26.04.2022
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных
Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:32
2022-04-26T11:32
2022-04-26T11:45
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник Минобороны республики."С 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.Согласно сообщению, в ходе тренировки отработают "вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям".
https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:32 26.04.2022 (обновлено: 11:45 26.04.2022)
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных
Штабная тренировка ВВС и ПВО Белоруссии с участием российских военных пройдет 26-29 апреля