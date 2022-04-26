https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785473381.html

ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных

ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных - РИА Новости, 26.04.2022

ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных

Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:32

2022-04-26T11:32

2022-04-26T11:45

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник Минобороны республики."С 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.Согласно сообщению, в ходе тренировки отработают "вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям".

https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, министерство обороны рф (минобороны рф)