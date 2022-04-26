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ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных - РИА Новости, 26.04.2022
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ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных - РИА Новости, 26.04.2022
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных
Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:32
2022-04-26T11:45
в мире
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник Минобороны республики."С 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.Согласно сообщению, в ходе тренировки отработают "вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям".
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в мире, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:32 26.04.2022 (обновлено: 11:45 26.04.2022)
 
ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных

Штабная тренировка ВВС и ПВО Белоруссии с участием российских военных пройдет 26-29 апреля

© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России
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Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России. Архивное фото
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник Минобороны республики.
"С 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.
Согласно сообщению, в ходе тренировки отработают "вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям".
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