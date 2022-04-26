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Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли - РИА Новости, 26.04.2022
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Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли
Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли - РИА Новости, 26.04.2022
Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли
Прокуратура выявила системные проблемы в авиационной отрасли РФ, негативно влияющие на состояние безопасности, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:15
2022-04-26T13:15
общество
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура выявила системные проблемы в авиационной отрасли РФ, негативно влияющие на состояние безопасности, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год."Транспортными прокурорами выявлены системные проблемы в авиационной отрасли, негативно влияющие на состояние безопасности", - говорится в документе.В нем отмечается рост почти в два раза числа погибших в авиакатастрофах в 2021 году с 35 человек до 71. При этом само число авиационных происшествий незначительно сократилось с 36 случае до 30, 18 из которых составляют авиакатастрофы."При этом государственная программа обеспечения безопасности полетов со сроком исполнения до 2015 года в полном объеме не реализована. Новая актуальная программа не внедрена. Органы, ответственные за управление безопасностью полетов, не определены. Не разработан ряд авиационных правил, принятие которых прямо предусмотрено воздушным законодательством (порядки сертификации аэродромного оборудования, регламент предоставления информации о состоянии авиатехники, правила выполнения отдельных видов авиаработ, процедура аккредитации органов по сертификации и другие). В связи с отменой действовавших ранее актов остаются без правового регулирования актуальные вопросы организации орнитологического обеспечения полетов. Несмотря на повторяющиеся столкновения воздушных судов с проводами линий электропередачи, вопрос необходимости их маркировки не решен", - отмечает генпрокурор.
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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
12:15 26.04.2022 (обновлено: 13:15 26.04.2022)
 
Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли

Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли, негативно влияющие на безопасность

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура выявила системные проблемы в авиационной отрасли РФ, негативно влияющие на состояние безопасности, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год.
"Транспортными прокурорами выявлены системные проблемы в авиационной отрасли, негативно влияющие на состояние безопасности", - говорится в документе.
В нем отмечается рост почти в два раза числа погибших в авиакатастрофах в 2021 году с 35 человек до 71. При этом само число авиационных происшествий незначительно сократилось с 36 случае до 30, 18 из которых составляют авиакатастрофы.
"При этом государственная программа обеспечения безопасности полетов со сроком исполнения до 2015 года в полном объеме не реализована. Новая актуальная программа не внедрена. Органы, ответственные за управление безопасностью полетов, не определены. Не разработан ряд авиационных правил, принятие которых прямо предусмотрено воздушным законодательством (порядки сертификации аэродромного оборудования, регламент предоставления информации о состоянии авиатехники, правила выполнения отдельных видов авиаработ, процедура аккредитации органов по сертификации и другие). В связи с отменой действовавших ранее актов остаются без правового регулирования актуальные вопросы организации орнитологического обеспечения полетов. Несмотря на повторяющиеся столкновения воздушных судов с проводами линий электропередачи, вопрос необходимости их маркировки не решен", - отмечает генпрокурор.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля 2021, 10:35
Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2021 годах
 
ОбществоРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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