https://ria.ru/20220426/afganistan-1785568395.html

Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом

Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом - РИА Новости, 26.04.2022

Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом

Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:52

2022-04-26T19:52

2022-04-26T19:52

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кабул (город)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево"."Крупнейшая авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила прямые рейсы из Кабула в "Шереметьево", — говорится в релизе.Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing-737-400/500 один раз в неделю: прилет по понедельникам в 22.10 мск, вылет по вторникам в 01.05 мск. В "Шереметьево" пассажиры будут обслуживаться в терминале С.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено в августе 2021 года после прихода к власти талибов*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220425/aeroflot-1785391751.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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