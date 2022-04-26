https://ria.ru/20220426/afganistan-1785568395.html
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом - РИА Новости, 26.04.2022
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом
Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:52
2022-04-26T19:52
2022-04-26T19:52
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево"."Крупнейшая авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила прямые рейсы из Кабула в "Шереметьево", — говорится в релизе.Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing-737-400/500 один раз в неделю: прилет по понедельникам в 22.10 мск, вылет по вторникам в 01.05 мск. В "Шереметьево" пассажиры будут обслуживаться в терминале С.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено в августе 2021 года после прихода к власти талибов*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220425/aeroflot-1785391751.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кабул (город), шереметьево (аэропорт), москва, афганистан, авиасообщение, новости - туризм, туризм, маршруты, пассажиры
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом
Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила полеты между Москвой и Кабулом
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево".
"Крупнейшая авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила прямые рейсы из Кабула в "Шереметьево", — говорится в релизе.
Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing-737-400/500 один раз в неделю: прилет по понедельникам в 22.10 мск, вылет по вторникам в 01.05 мск. В "Шереметьево" пассажиры будут обслуживаться в терминале С.
Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено в августе 2021 года после прихода к власти талибов*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.