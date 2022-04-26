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Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
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Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом - РИА Новости, 26.04.2022
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом
Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:52
2022-04-26T19:52
туризм
кабул (город)
шереметьево (аэропорт)
москва
афганистан
авиасообщение
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево"."Крупнейшая авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила прямые рейсы из Кабула в "Шереметьево", — говорится в релизе.Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing-737-400/500 один раз в неделю: прилет по понедельникам в 22.10 мск, вылет по вторникам в 01.05 мск. В "Шереметьево" пассажиры будут обслуживаться в терминале С.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено в августе 2021 года после прихода к власти талибов*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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кабул (город), шереметьево (аэропорт), москва, афганистан, авиасообщение, новости - туризм, туризм, маршруты, пассажиры
19:52 26.04.2022
 
Афганский нацперевозчик возобновил полеты между Москвой и Кабулом

Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила полеты между Москвой и Кабулом

© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Musadeq Sadeq
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines возобновил полеты между Москвой и Кабулом, сообщает аэропорт "Шереметьево".
"Крупнейшая авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила прямые рейсы из Кабула в "Шереметьево", — говорится в релизе.
Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing-737-400/500 один раз в неделю: прилет по понедельникам в 22.10 мск, вылет по вторникам в 01.05 мск. В "Шереметьево" пассажиры будут обслуживаться в терминале С.
Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено в августе 2021 года после прихода к власти талибов*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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ТуризмКабул (город)Шереметьево (аэропорт)МоскваАфганистанАвиасообщениеНовости - ТуризмТуризммаршрутыпассажиры
 
 
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