https://ria.ru/20220426/aeroflot-1785581141.html
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства - РИА Новости, 26.04.2022
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства
"Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:17
2022-04-26T17:17
2022-04-26T17:25
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания."Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что сертификат Росавиации также позволяет выполнять техобслуживание и восстановление более чем 1100 компонентов самолетов "Аэрофлота" зарубежного производства, с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности."Таким образом, группа "Аэрофлот" (включая технического провайдера "А-Техникс") в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100", - говорится в сообщении."Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют "Аэрофлоту" успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов, развиваться с учетом новых реалий и уверенно смотреть в будущее", - отмечает компания.Обучение и переподготовка инженерно-технического персонала на типы воздушных судов и в рамках повышения квалификации осуществляется в "Авиационной школе "Аэрофлота". Она имеет сертификат авиационного учебного центра от Росавиации, а также высококвалифицированный преподавательский состав с большим опытом работы.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3fc5f0bee30184d53acefdd76c452b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
17:17 26.04.2022 (обновлено: 17:25 26.04.2022)
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus с российской регистрацией
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания.
"Аэрофлот
" получил разрешение Росавиации
на выполнение технического обслуживания самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что сертификат Росавиации также позволяет выполнять техобслуживание и восстановление более чем 1100 компонентов самолетов "Аэрофлота" зарубежного производства, с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности.
"Таким образом, группа "Аэрофлот" (включая технического провайдера "А-Техникс") в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100", - говорится в сообщении.
"Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют "Аэрофлоту" успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов, развиваться с учетом новых реалий и уверенно смотреть в будущее", - отмечает компания.
Обучение и переподготовка инженерно-технического персонала на типы воздушных судов и в рамках повышения квалификации осуществляется в "Авиационной школе "Аэрофлота". Она имеет сертификат авиационного учебного центра от Росавиации, а также высококвалифицированный преподавательский состав с большим опытом работы.