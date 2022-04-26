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"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства - РИА Новости, 26.04.2022
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"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства - РИА Новости, 26.04.2022
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства
"Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:17
2022-04-26T17:25
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания."Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что сертификат Росавиации также позволяет выполнять техобслуживание и восстановление более чем 1100 компонентов самолетов "Аэрофлота" зарубежного производства, с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности."Таким образом, группа "Аэрофлот" (включая технического провайдера "А-Техникс") в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100", - говорится в сообщении."Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют "Аэрофлоту" успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов, развиваться с учетом новых реалий и уверенно смотреть в будущее", - отмечает компания.Обучение и переподготовка инженерно-технического персонала на типы воздушных судов и в рамках повышения квалификации осуществляется в "Авиационной школе "Аэрофлота". Она имеет сертификат авиационного учебного центра от Росавиации, а также высококвалифицированный преподавательский состав с большим опытом работы.
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
17:17 26.04.2022 (обновлено: 17:25 26.04.2022)
 
"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства

"Аэрофлоту" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus с российской регистрацией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания.
"Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что сертификат Росавиации также позволяет выполнять техобслуживание и восстановление более чем 1100 компонентов самолетов "Аэрофлота" зарубежного производства, с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности.
"Таким образом, группа "Аэрофлот" (включая технического провайдера "А-Техникс") в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100", - говорится в сообщении.
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"Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют "Аэрофлоту" успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов, развиваться с учетом новых реалий и уверенно смотреть в будущее", - отмечает компания.
Обучение и переподготовка инженерно-технического персонала на типы воздушных судов и в рамках повышения квалификации осуществляется в "Авиационной школе "Аэрофлота". Она имеет сертификат авиационного учебного центра от Росавиации, а также высококвалифицированный преподавательский состав с большим опытом работы.
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэрофлот
 
 
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