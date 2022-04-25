https://ria.ru/20220425/zasedanie-1785264310.html
В МИД сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3" по Закавказью
В МИД сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3" по Закавказью - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3" по Закавказью
Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Закавказью ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:50
2022-04-25T10:50
2022-04-25T10:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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москва
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грузия
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азербайджан
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Закавказью ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана прошло в декабре 2021 года в Москве. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме."В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". О месте и сроках его проведения будет объявлено", - сказал Гончар."Уверен, что обозначенная повестка "3+3" полностью отвечает и интересам Грузии, для которой "двери" – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми", - подчеркнул дипломат.Москва считает правильным активно задействовать "3+3" для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, сказал Гончар, добавив, что такое сотрудничество предполагает коллективное рассмотрение вопросов, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия.По его словам, приоритетными направлениями являются реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>
https://ria.ru/20220425/mery-1785236336.html
https://ria.ru/20220425/komissiya-1785252694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг, москва, россия, грузия, армения, азербайджан
В МИД сообщили о подготовке второго заседания платформы "3+3" по Закавказью
Глава департамента МИД сообщил о подготовке заседания платформы "3+3" по Закавказью
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Закавказью ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.
Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ
, Азербайджана
, Армении
, Турции
и гендиректора МИД Ирана
прошло в декабре 2021 года в Москве
. Ранее МИД Грузии
подтвердил, что Тбилиси
отказывается от участия в региональном консультативном механизме.
"В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". О месте и сроках его проведения будет объявлено", - сказал Гончар.
"Уверен, что обозначенная повестка "3+3" полностью отвечает и интересам Грузии, для которой "двери" – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми", - подчеркнул дипломат.
Москва считает правильным активно задействовать "3+3" для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, сказал Гончар, добавив, что такое сотрудничество предполагает коллективное рассмотрение вопросов, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия.
По его словам, приоритетными направлениями являются реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.