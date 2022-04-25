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Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран
Украинские националисты по-прежнему держат а заложниках 90 иностранцев из пяти стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:36
2022-04-25T21:36
2022-04-25T21:36
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские националисты по-прежнему держат а заложниках 90 иностранцев из пяти стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Киев в семи украинских портах держит заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, заявил Михаил Мизинцев."В семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море, добавил генерал.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил мизинцев, украина, ситуация в днр и лнр, россия
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран