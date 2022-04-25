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Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/zalozhniki-1785407344.html
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран
Украинские националисты по-прежнему держат а заложниках 90 иностранцев из пяти стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:36
2022-04-25T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские националисты по-прежнему держат а заложниках 90 иностранцев из пяти стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Киев в семи украинских портах держит заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, заявил Михаил Мизинцев."В семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море, добавил генерал.
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в мире, михаил мизинцев, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:36 25.04.2022
 
Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран

Украинские националисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти стран

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские националисты по-прежнему держат а заложниках 90 иностранцев из пяти стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.
Киев в семи украинских портах держит заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, заявил Михаил Мизинцев.
"В семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.
Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море, добавил генерал.
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