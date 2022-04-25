https://ria.ru/20220425/ukraina-1785264465.html

Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления

Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления - РИА Новости, 25.04.2022

Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления

Подразделениями артиллерии ВС РФ за сутки уничтожили 33 украинских пункта управления, пять складов с вооружением и боеприпасами 929 опорных пунктов, заявил в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:50

2022-04-25T10:50

2022-04-25T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделениями артиллерии ВС РФ за сутки уничтожили 33 украинских пункта управления, пять складов с вооружением и боеприпасами 929 опорных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины