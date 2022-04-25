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Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785264465.html
Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления
Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления - РИА Новости, 25.04.2022
Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления
Подразделениями артиллерии ВС РФ за сутки уничтожили 33 украинских пункта управления, пять складов с вооружением и боеприпасами 929 опорных пунктов, заявил в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:50
2022-04-25T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделениями артиллерии ВС РФ за сутки уничтожили 33 украинских пункта управления, пять складов с вооружением и боеприпасами 929 опорных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
10:50 25.04.2022
 
Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления

Конашенков: российские артиллеристы за сутки уничтожили 33 украинских пункта управления

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделениями артиллерии ВС РФ за сутки уничтожили 33 украинских пункта управления, пять складов с вооружением и боеприпасами 929 опорных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сообщил он.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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