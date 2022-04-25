В Нижегородской области мужчина расстрелял жену и пасынка
Житель нижегородской деревни Ягодное застрелил жену, ранил пасынка и покончил с собой
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Пожилой житель нижегородской деревни застрелил жену из револьвера и ранил пасынка, после чего покончил с собой, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме в деревне Ягодное Чкаловского района вечером 24 апреля.
"По версии следствия, вечером 24 апреля в ходе семейной ссоры 64-летний мужчина выстрелил из револьвера в 50-летнего пасынка и 72-летнюю супругу. Затем мужчина свел счеты с жизнью. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а ее сын госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости, где ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, законных оснований для хранения которого у мужчины не было.
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