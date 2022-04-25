https://ria.ru/20220425/ubiystvo-1785272751.html

В Нижегородской области мужчина расстрелял жену и пасынка

В Нижегородской области мужчина расстрелял жену и пасынка - РИА Новости, 25.04.2022

В Нижегородской области мужчина расстрелял жену и пасынка

Пожилой житель нижегородской деревни застрелил жену из револьвера и ранил пасынка, после чего покончил с собой, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:22

2022-04-25T11:22

2022-04-25T11:22

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Пожилой житель нижегородской деревни застрелил жену из револьвера и ранил пасынка, после чего покончил с собой, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме в деревне Ягодное Чкаловского района вечером 24 апреля."По версии следствия, вечером 24 апреля в ходе семейной ссоры 64-летний мужчина выстрелил из револьвера в 50-летнего пасынка и 72-летнюю супругу. Затем мужчина свел счеты с жизнью. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а ее сын госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости, где ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, законных оснований для хранения которого у мужчины не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/proisshestvie-1783981343.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область