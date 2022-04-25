https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html
Российские туроператоры расширяют полетные программы в Турцию из регионов
Российские туроператоры расширяют полетные программы в Турцию из регионов - РИА Новости, 25.04.2022
Российские туроператоры расширяют полетные программы в Турцию из регионов
Два крупных российских туроператора подтвердили расширение полетной программы Turkish Airlines из российских регионов, открываются продажи туров на турецкие... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:21
2022-04-25T18:21
2022-04-25T18:22
туризм
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турция
калининград
turkish airlines
интурист
anex tour
омск
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Два крупных российских туроператора подтвердили расширение полетной программы Turkish Airlines из российских регионов, открываются продажи туров на турецкие курорты из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска, сообщает АТОР.Об увеличении числа рейсов на курорты из регионов объявили ANEX Tour и "Интурист". Стоимость недельной путевки в отель категории "пять звезд" с системой "все включено" на двоих из Казани, Калининграда, Омска и Тюмени — от 150-160 тысяч рублей. Из Перми, Сургута и Челябинска – дороже: от 165-175 тысяч рублей.В ANEX Tour сообщают, что можно перенести средства с заявок в Турцию с перелетом AZUR air на Turkish Airlines. Стоимость доплаты за облет закрытого воздушного пространства составляет 276 yсловных единиц.Заявки в Турцию с перелетом на Turkish Airlines по старому расписанию необходимо также перебронировать, внеся за изменение авиабилета — 150 yсловных единиц.Представители туроператора "Интурист" также подтвердили, что добавили в продажу рейсы в Анталью из Челябинска и из Москвы в Даламан на крыльях Turkish Airlines."Если были забронированы туры с перелетом AZUR air в Даламан из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и Ростова-на-Дону, то можно пересадить туристов на рейсы Turkish Airlines из Москвы", – рекомендует "Интурист" агентам.Если были забронированы туры с перелетом AZUR air в Анталью из Челябинска или Екатеринбурга, то можно пересадить туристов на рейсы Turkish Airlines из Челябинска. Величина доплаты зависит от города вылета.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/turtsiya-1784788589.html
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785347544.html
https://ria.ru/20220414/turtsiya-1783334351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, турция, калининград, turkish airlines, интурист, anex tour, омск, пермь, тюмень, сургут, челябинск, уфа, екатеринбург, нижний новгород, ростов-на-дону, анталья (провинция), куда можно лететь, отдых на море
18:21 25.04.2022 (обновлено: 18:22 25.04.2022)
Российские туроператоры расширяют полетные программы в Турцию из регионов
Туроператоры ANEX Tour и "Интурист" расширяют полетные программы в Турцию из регионов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Два крупных российских туроператора подтвердили расширение полетной программы Turkish Airlines из российских регионов, открываются продажи туров на турецкие курорты из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска, сообщает
АТОР.
Об увеличении числа рейсов на курорты из регионов объявили ANEX Tour и "Интурист". Стоимость недельной путевки в отель категории "пять звезд" с системой "все включено" на двоих из Казани, Калининграда, Омска и Тюмени — от 150-160 тысяч рублей. Из Перми, Сургута и Челябинска – дороже: от 165-175 тысяч рублей.
В ANEX Tour сообщают, что можно перенести средства с заявок в Турцию с перелетом AZUR air на Turkish Airlines. Стоимость доплаты за облет закрытого воздушного пространства составляет 276 yсловных единиц.
Заявки в Турцию с перелетом на Turkish Airlines по старому расписанию необходимо также перебронировать, внеся за изменение авиабилета — 150 yсловных единиц.
Представители туроператора "Интурист" также подтвердили, что добавили в продажу рейсы в Анталью из Челябинска и из Москвы в Даламан на крыльях Turkish Airlines.
"Если были забронированы туры с перелетом AZUR air в Даламан из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и Ростова-на-Дону, то можно пересадить туристов на рейсы Turkish Airlines из Москвы", – рекомендует "Интурист" агентам.
Если были забронированы туры с перелетом AZUR air в Анталью из Челябинска или Екатеринбурга, то можно пересадить туристов на рейсы Turkish Airlines из Челябинска. Величина доплаты зависит от города вылета.