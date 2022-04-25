https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html

В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря

В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря - РИА Новости, 25.04.2022

В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря

Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T07:58

2022-04-25T07:58

2022-04-25T09:23

в мире

турция

нато

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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Он призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов.Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.

https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html

турция

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в мире, турция, нато