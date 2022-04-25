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В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря - РИА Новости, 25.04.2022
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В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря
В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря - РИА Новости, 25.04.2022
В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря
Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T07:58
2022-04-25T09:23
в мире
турция
нато
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Он призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов.Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.
https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html
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в мире, турция, нато
07:58 25.04.2022 (обновлено: 09:23 25.04.2022)
 
В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря

Глава Минобороны Турции Акар заявил о попытках Анкары держать НАТО дальше от Черного моря

CC0 / Engin_Akyurt / Пролив БосфорВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC0 / Engin_Akyurt / Пролив Босфор
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям", — сказал чиновник.
Он призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов.
Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.
Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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