07:58 25.04.2022 (обновлено: 09:23 25.04.2022)
В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря
Глава Минобороны Турции Акар заявил о попытках Анкары держать НАТО дальше от Черного моря
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям", — сказал чиновник.
Он призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов.
Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.
Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.