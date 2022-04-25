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В тверских школах ввели традицию поднятия флага и исполнения гимна России - РИА Новости, 25.04.2022
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В тверских школах ввели традицию поднятия флага и исполнения гимна России
В тверских школах ввели традицию поднятия флага и исполнения гимна России - РИА Новости, 25.04.2022
В тверских школах ввели традицию поднятия флага и исполнения гимна России
Учебная неделя в 89 школах Тверской области началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:49
2022-04-25T14:33
общество
россия
тверь
тверская область
образование - общество
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Учебная неделя в 89 школах Тверской области началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщило правительство региона.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения"."Дан старт новой традиции – в школах Тверской области в начале каждой учебной недели будет звучать гимн и подниматься российский флаг. 25 апреля патриотическая акция впервые прошла в 89 школах региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что одним из учреждений, где сегодня впервые прошло торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, стал центр образования имени Александра Атрощанка в Твери. Событие приурочили к старту цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
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общество, россия, тверь, тверская область, образование - общество
13:49 25.04.2022 (обновлено: 14:33 25.04.2022)
 
В тверских школах ввели традицию поднятия флага и исполнения гимна России

Еженедельную традицию поднятия флага и исполнения гимна России ввели в 89 тверских школах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Учебная неделя в 89 школах Тверской области началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщило правительство региона.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения".
"Дан старт новой традиции – в школах Тверской области в начале каждой учебной недели будет звучать гимн и подниматься российский флаг. 25 апреля патриотическая акция впервые прошла в 89 школах региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из учреждений, где сегодня впервые прошло торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, стал центр образования имени Александра Атрощанка в Твери. Событие приурочили к старту цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
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