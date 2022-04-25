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Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022
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Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов
Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:16
2022-04-25T16:16
технологии
россия
андрей турчак
образование - общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак."Мы должны честно признать, что с начала специальной операции часть айтишников уехали за рубеж, при этом уже фиксируется и обратный процесс. Тем не менее, на государственном уровне нужны прорывные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области цифры. Отрасль продолжает испытать кадровый голод. Численность IT-специалистов в нашей стране в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек. Но специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов в этой сфере. Перед вузами стоит задача резко увеличить приём по IT-специальностям", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
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технологии, россия, андрей турчак, образование - общество
16:16 25.04.2022
 
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов

Турчак: в России около 1,7 миллиона IT-специалистов, требуется еще миллион человек

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы должны честно признать, что с начала специальной операции часть айтишников уехали за рубеж, при этом уже фиксируется и обратный процесс. Тем не менее, на государственном уровне нужны прорывные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области цифры. Отрасль продолжает испытать кадровый голод. Численность IT-специалистов в нашей стране в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек. Но специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов в этой сфере. Перед вузами стоит задача резко увеличить приём по IT-специальностям", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
15:54
Турчак призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IТ
 
ТехнологииРоссияАндрей ТурчакОбразование - Общество
 
 
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