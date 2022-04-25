https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов
Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:16
2022-04-25T16:16
2022-04-25T16:16
технологии
россия
андрей турчак
образование - общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак."Мы должны честно признать, что с начала специальной операции часть айтишников уехали за рубеж, при этом уже фиксируется и обратный процесс. Тем не менее, на государственном уровне нужны прорывные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области цифры. Отрасль продолжает испытать кадровый голод. Численность IT-специалистов в нашей стране в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек. Но специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов в этой сфере. Перед вузами стоит задача резко увеличить приём по IT-специальностям", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
https://ria.ru/20220425/obrazovanie-1785335786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, андрей турчак, образование - общество
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов
Турчак: в России около 1,7 миллиона IT-специалистов, требуется еще миллион человек
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы должны честно признать, что с начала специальной операции часть айтишников уехали за рубеж, при этом уже фиксируется и обратный процесс. Тем не менее, на государственном уровне нужны прорывные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области цифры. Отрасль продолжает испытать кадровый голод. Численность IT-специалистов в нашей стране в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек. Но специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов в этой сфере. Перед вузами стоит задача резко увеличить приём по IT-специальностям", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.