https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html

Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов

Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов - РИА Новости, 25.04.2022

Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов

Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:16

2022-04-25T16:16

2022-04-25T16:16

технологии

россия

андрей турчак

образование - общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак."Мы должны честно признать, что с начала специальной операции часть айтишников уехали за рубеж, при этом уже фиксируется и обратный процесс. Тем не менее, на государственном уровне нужны прорывные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области цифры. Отрасль продолжает испытать кадровый голод. Численность IT-специалистов в нашей стране в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек. Но специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов в этой сфере. Перед вузами стоит задача резко увеличить приём по IT-специальностям", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

https://ria.ru/20220425/obrazovanie-1785335786.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, андрей турчак, образование - общество