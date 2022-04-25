Рейтинг@Mail.ru
МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/spasateli-1785412956.html
МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям
МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям - РИА Новости, 25.04.2022
МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям
Глава МЧС Луганской народной республики Евгений Кацавалов предложил сотрудникам МЧС Украины, оставшимся на освобожденных территориях, в том числе в городах... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:36
2022-04-25T22:36
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778591790_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_5676c02f2352e7a340d4e092bd05a8c6.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава МЧС Луганской народной республики Евгений Кацавалов предложил сотрудникам МЧС Украины, оставшимся на освобожденных территориях, в том числе в городах Кременная и Рубежное, работать в структуре ЛНР.Он уточнил, что из-за нехватки техники для работы спасателей в Кременной в город доставят несколько машин ведомства. "Ничего, помощь окажем, передислоцируем сюда ряд машин, пару машин хотя бы, чтобы могли осуществлять свою деятельность", - пояснил Кацавалов.В свою очередь директор департамента кадровой политики министерства Максим Летун уточнил РИА Новости, что в городе остались настоящие профессионалы, поэтому в случае, если они примут решение в пользу работы в МЧС ЛНР, их с удовольствием примут."Надеемся, что останутся, потому что парни все профессионалы своего дела, остались, не сбежали. Поэтому, если они захотят остаться, с удовольствием их примем", - рассказал Летун.Единственный представитель МЧС Украины Олег Кунцов, находящийся на данный момент в Рубежном, рассказал РИА Новости, что остался в городе исполнять свой долг, на данный момент уже подписал контракт с МЧС ЛНР. Он уточнил, что на данный момент в городе всего одна пожарная машина, которой необходим ремонт, однако, по его словам, глава МЧС ЛНР уже привез для этого все необходимое."В среду приедет министр, уже отдам ему контракт, еще пару ребят (хотят – ред.). Потихоньку команду набираем и будем продолжать в таком же русле работать, выполнять свои непосредственные обязанности – спасать людей, ликвидировать чрезвычайные ситуации. Будем работать. Восстанавливать город", - рассказал Кунцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778591790_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d271057fea0eddced8fb8b722169f932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
22:36 25.04.2022
 
МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям

МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям, оставшимся на освобожденных территориях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев
Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава МЧС Луганской народной республики Евгений Кацавалов предложил сотрудникам МЧС Украины, оставшимся на освобожденных территориях, в том числе в городах Кременная и Рубежное, работать в структуре ЛНР.
"Уже коммуникация есть, сейчас в данный момент мои кадровики работают с сотрудниками, которые остались. Их больше 20 человек. Правда, основную часть техники перегнали те сотрудники, которые захотели уехать в Днепропетровск, осталось несколько машин, на которых сейчас и придется работать в данный момент", - рассказал Кацавалов РИА Новости.
Он уточнил, что из-за нехватки техники для работы спасателей в Кременной в город доставят несколько машин ведомства. "Ничего, помощь окажем, передислоцируем сюда ряд машин, пару машин хотя бы, чтобы могли осуществлять свою деятельность", - пояснил Кацавалов.
В свою очередь директор департамента кадровой политики министерства Максим Летун уточнил РИА Новости, что в городе остались настоящие профессионалы, поэтому в случае, если они примут решение в пользу работы в МЧС ЛНР, их с удовольствием примут.
"Надеемся, что останутся, потому что парни все профессионалы своего дела, остались, не сбежали. Поэтому, если они захотят остаться, с удовольствием их примем", - рассказал Летун.
Единственный представитель МЧС Украины Олег Кунцов, находящийся на данный момент в Рубежном, рассказал РИА Новости, что остался в городе исполнять свой долг, на данный момент уже подписал контракт с МЧС ЛНР. Он уточнил, что на данный момент в городе всего одна пожарная машина, которой необходим ремонт, однако, по его словам, глава МЧС ЛНР уже привез для этого все необходимое.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
"В среду приедет министр, уже отдам ему контракт, еще пару ребят (хотят – ред.). Потихоньку команду набираем и будем продолжать в таком же русле работать, выполнять свои непосредственные обязанности – спасать людей, ликвидировать чрезвычайные ситуации. Будем работать. Восстанавливать город", - рассказал Кунцов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала