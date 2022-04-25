https://ria.ru/20220425/spasateli-1785412956.html

МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям

МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям - РИА Новости, 25.04.2022

МЧС ЛНР предложило работу украинским спасателям

Глава МЧС Луганской народной республики Евгений Кацавалов предложил сотрудникам МЧС Украины, оставшимся на освобожденных территориях, в том числе в городах... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T22:36

2022-04-25T22:36

2022-04-25T22:36

обострение ситуации в днр и лнр

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава МЧС Луганской народной республики Евгений Кацавалов предложил сотрудникам МЧС Украины, оставшимся на освобожденных территориях, в том числе в городах Кременная и Рубежное, работать в структуре ЛНР.Он уточнил, что из-за нехватки техники для работы спасателей в Кременной в город доставят несколько машин ведомства. "Ничего, помощь окажем, передислоцируем сюда ряд машин, пару машин хотя бы, чтобы могли осуществлять свою деятельность", - пояснил Кацавалов.В свою очередь директор департамента кадровой политики министерства Максим Летун уточнил РИА Новости, что в городе остались настоящие профессионалы, поэтому в случае, если они примут решение в пользу работы в МЧС ЛНР, их с удовольствием примут."Надеемся, что останутся, потому что парни все профессионалы своего дела, остались, не сбежали. Поэтому, если они захотят остаться, с удовольствием их примем", - рассказал Летун.Единственный представитель МЧС Украины Олег Кунцов, находящийся на данный момент в Рубежном, рассказал РИА Новости, что остался в городе исполнять свой долг, на данный момент уже подписал контракт с МЧС ЛНР. Он уточнил, что на данный момент в городе всего одна пожарная машина, которой необходим ремонт, однако, по его словам, глава МЧС ЛНР уже привез для этого все необходимое."В среду приедет министр, уже отдам ему контракт, еще пару ребят (хотят – ред.). Потихоньку команду набираем и будем продолжать в таком же русле работать, выполнять свои непосредственные обязанности – спасать людей, ликвидировать чрезвычайные ситуации. Будем работать. Восстанавливать город", - рассказал Кунцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

луганская народная республика, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр