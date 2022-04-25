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Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 25.04.2022
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:06
2022-04-25T13:06
2022-04-25T13:06
происшествия
новосибирск
екатеринбург
руслайн
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."В Новосибирске по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании "Руслайн" транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, вынужденную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" совершил самолет, выполнявший авиарейс "Кемерово – Екатеринбург – Москва"."Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидают 31 пассажир. В настоящее время Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия по соблюдения прав пассажиров", - сообщили в надзорном ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, екатеринбург, руслайн, толмачево (аэропорт)
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Самолет авиакомпании "РусЛайн" вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности