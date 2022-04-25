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Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске

Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 25.04.2022

Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:06

2022-04-25T13:06

2022-04-25T13:06

происшествия

новосибирск

екатеринбург

руслайн

толмачево (аэропорт)

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НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."В Новосибирске по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании "Руслайн" транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, вынужденную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" совершил самолет, выполнявший авиарейс "Кемерово – Екатеринбург – Москва"."Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидают 31 пассажир. В настоящее время Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия по соблюдения прав пассажиров", - сообщили в надзорном ведомстве.

новосибирск

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, екатеринбург, руслайн, толмачево (аэропорт)