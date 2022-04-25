Рейтинг@Mail.ru
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/samolet-1785300351.html
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 25.04.2022
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:06
2022-04-25T13:06
происшествия
новосибирск
екатеринбург
руслайн
толмачево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_0:127:3058:1847_1920x0_80_0_0_5a7e1e574e0c1079c2dc3248f95c5e40.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."В Новосибирске по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании "Руслайн" транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, вынужденную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" совершил самолет, выполнявший авиарейс "Кемерово – Екатеринбург – Москва"."Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидают 31 пассажир. В настоящее время Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия по соблюдения прав пассажиров", - сообщили в надзорном ведомстве.
новосибирск
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_b0a0e0333c9426f00f6694029c16d4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, екатеринбург, руслайн, толмачево (аэропорт)
13:06 25.04.2022
 
Летевший из Кемерово в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании "РусЛайн" вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "РусЛайн", следующий из Кемерово в Москву, в ночь на понедельник из-за технеисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Новосибирске по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании "Руслайн" транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вынужденную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" совершил самолет, выполнявший авиарейс "Кемерово – Екатеринбург – Москва".
"Выполнение авиарейса отложено в связи с заменой воздушного судна, вылета ожидают 31 пассажир. В настоящее время Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия по соблюдения прав пассажиров", - сообщили в надзорном ведомстве.
 
ПроисшествияНовосибирскЕкатеринбургРусЛайнТолмачево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала