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Путин поручил утвердить программу развития авиационной отрасли до 2030 года - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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Путин поручил утвердить программу развития авиационной отрасли до 2030 года
Путин поручил утвердить программу развития авиационной отрасли до 2030 года - РИА Новости, 25.04.2022
Путин поручил утвердить программу развития авиационной отрасли до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года, соответствующие поручения... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:00
2022-04-25T22:07
туризм
общество
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Кроме того, президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ выделить авиакомпаниям не менее 110 миллиардов рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года.., предусмотрев при этом: выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме не менее 110 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии российским авиакомпаниям на компенсацию расходов за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: российским авиакомпаниям – на компенсацию расходов, связанных с возвратом пассажирам провозной платы за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля 2022 года из-за международной обстановки, и за внутренние воздушные перевозки, отмененные в связи с ограничением полетов в аэропорты южной и центральной части Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что аэропортам южной и центральной части России, в которых введены ограничения на полеты, обеспечат субсидии на компенсацию расходов, понесенных в период действия таких ограничений. Срок выполнения - до 30 апреля 2022 года.
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общество, владимир путин, новости - туризм
20:00 25.04.2022 (обновлено: 22:07 25.04.2022)
 
Путин поручил утвердить программу развития авиационной отрасли до 2030 года

Президент Путин поручил утвердить программу развития авиационной отрасли до 2030 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения, прошедшего 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ выделить авиакомпаниям не менее 110 миллиардов рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года.., предусмотрев при этом: выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме не менее 110 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии российским авиакомпаниям на компенсацию расходов за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля, сообщается на сайте Кремля.
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"Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: российским авиакомпаниям – на компенсацию расходов, связанных с возвратом пассажирам провозной платы за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля 2022 года из-за международной обстановки, и за внутренние воздушные перевозки, отмененные в связи с ограничением полетов в аэропорты южной и центральной части Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропортам южной и центральной части России, в которых введены ограничения на полеты, обеспечат субсидии на компенсацию расходов, понесенных в период действия таких ограничений. Срок выполнения - до 30 апреля 2022 года.
 
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