https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html

Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ

Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ

Тщательного разбирательства требуют откровенные провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, такие преступления надо... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:52

2022-04-25T13:52

2022-04-25T14:01

медиа - общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тщательного разбирательства требуют откровенные провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, такие преступления надо решительно пресекать, заявил президент России Владимир Путин."Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф