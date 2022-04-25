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Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ
Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ
Тщательного разбирательства требуют откровенные провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, такие преступления надо... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:52
2022-04-25T14:01
медиа - общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тщательного разбирательства требуют откровенные провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, такие преступления надо решительно пресекать, заявил президент России Владимир Путин."Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
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медиа - общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
13:52 25.04.2022 (обновлено: 14:01 25.04.2022)
 
Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ

Путин призвал пресекать провокации в отношении военных с использованием иностранных СМИ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тщательного разбирательства требуют откровенные провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, такие преступления надо решительно пресекать, заявил президент России Владимир Путин.
"Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Медиа - ОбществоРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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