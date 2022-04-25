https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785306634.html
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан
Генпрокуратура РФ должна обратить внимание на обращения граждан, есть проблемы, которые не решаются годами, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:44
2022-04-25T13:44
2022-04-25T14:17
общество
генеральная прокуратура рф
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ должна обратить внимание на обращения граждан, есть проблемы, которые не решаются годами, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник."Все-таки ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами. Вот на что мы должны обратить внимание", - сказал Путин.По словам президента, мера прокурорского реагирования не всегда эффективна в силу разных объективных обстоятельств.Он подчеркнул, что надо вместе с коллегами добиваться решения тех или иных проблем.В то же время Путин отметил позитивную динамику в работе органов прокуратуры в 2021 году."За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более одного миллиона граждан. В том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220425/sotspodderzhka-1785306739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин
13:44 25.04.2022 (обновлено: 14:17 25.04.2022)
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан
Путин: прокуратуре надо работать с обращениями граждан, есть проблемы, не решаемые годами
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ должна обратить внимание на обращения граждан, есть проблемы, которые не решаются годами, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.
"Все-таки ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами. Вот на что мы должны обратить внимание", - сказал Путин.
По словам президента, мера прокурорского реагирования не всегда эффективна в силу разных объективных обстоятельств.
"Но все-таки работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек по существу. То есть я прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования", - сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.
Он подчеркнул, что надо вместе с коллегами добиваться решения тех или иных проблем.
В то же время Путин отметил позитивную динамику в работе органов прокуратуры в 2021 году.
"За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более одного миллиона граждан. В том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей", - сказал Путин.