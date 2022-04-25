https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785306634.html

Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан

Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал прокуратуру обратить внимание на обращения граждан

Генпрокуратура РФ должна обратить внимание на обращения граждан, есть проблемы, которые не решаются годами, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:44

2022-04-25T13:44

2022-04-25T14:17

общество

генеральная прокуратура рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ должна обратить внимание на обращения граждан, есть проблемы, которые не решаются годами, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник."Все-таки ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами. Вот на что мы должны обратить внимание", - сказал Путин.По словам президента, мера прокурорского реагирования не всегда эффективна в силу разных объективных обстоятельств.Он подчеркнул, что надо вместе с коллегами добиваться решения тех или иных проблем.В то же время Путин отметил позитивную динамику в работе органов прокуратуры в 2021 году."За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более одного миллиона граждан. В том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220425/sotspodderzhka-1785306739.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин