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Фильм "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 25.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220425/prokat-1785262638.html
Фильм "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 25.04.2022
Фильм "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Экшен-драма Сергея Мокрицкого "Первый Оскар", по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России и СНГ со сборами 32,1 миллиона рублей за... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:59
2022-04-25T12:09
культура
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экшен-драма Сергея Мокрицкого "Первый Оскар", по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России и СНГ со сборами 32,1 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.События в фильме развиваются осенью 1941 года. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Параллельно показывается мирная жизнь Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии "Оскар" началась с сенсации — главную награду получила документальная лента из СССР.Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм режиссера Дениса Чернова "Финник", собравший 16,7 миллиона рублей за прошедшие выходные. Главный герой — домовой Финник. Ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в особняк въезжают Кристина и ее родители. Девочка знакомится с Финником и узнает о жизни домовых.На третьей строчке рейтинга — картина режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится", заработавший за выходные 16,6 миллиона рублей. Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан отправляются в путешествие на поиски сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и выяснить, что стоит за исчезновением брата Нейтана.Четвертую позицию в рейтинге занял анимационный фильм "Братцы кролики: Пасхальный переполох" со сборами в 14,3 миллиона рублей. Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи и отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Теперь Макс должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника.Замыкает пятерку лидеров фильм "Все везде и сразу" со сборами в 13,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о девушке Эвелин, получившей доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, и Эвелин предстоит с ней сразиться.
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новости культуры, лос-анджелес, оскар (премия), ссср, кино и сериалы, что посмотреть
10:59 25.04.2022 (обновлено: 12:09 25.04.2022)
 
Фильм "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм Сергея Мокрицкого "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экшен-драма Сергея Мокрицкого "Первый Оскар", по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России и СНГ со сборами 32,1 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
События в фильме развиваются осенью 1941 года. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Параллельно показывается мирная жизнь Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии "Оскар" началась с сенсации — главную награду получила документальная лента из СССР.
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 2
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 2
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм режиссера Дениса Чернова "Финник", собравший 16,7 миллиона рублей за прошедшие выходные. Главный герой — домовой Финник. Ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в особняк въезжают Кристина и ее родители. Девочка знакомится с Финником и узнает о жизни домовых.
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
1 из 2
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© Central Partnership/Youtube

Эпизод из фильма "Финник"

Финник
2 из 2

Эпизод из фильма "Финник"

© Central Partnership/Youtube
1 из 2
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
2 из 2

Эпизод из фильма "Финник"

© Central Partnership/Youtube
На третьей строчке рейтинга — картина режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится", заработавший за выходные 16,6 миллиона рублей. Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан отправляются в путешествие на поиски сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и выяснить, что стоит за исчезновением брата Нейтана.
Четвертую позицию в рейтинге занял анимационный фильм "Братцы кролики: Пасхальный переполох" со сборами в 14,3 миллиона рублей. Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи и отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Теперь Макс должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника.
© Кинокомпания Вольга/A24

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

Кадр из фильма Всё везде и сразу
1 из 2

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

© Кинокомпания Вольга/A24
© Akkord Film Produktion GmbH, 2022Кадр из мультфильма "Братцы кролики: Пасхальный переполох"
Кадр из мультфильма Братцы кролики: Пасхальный переполох
2 из 2
Кадр из мультфильма "Братцы кролики: Пасхальный переполох"
© Akkord Film Produktion GmbH, 2022
1 из 2

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

© Кинокомпания Вольга/A24
2 из 2
Кадр из мультфильма "Братцы кролики: Пасхальный переполох"
© Akkord Film Produktion GmbH, 2022
Замыкает пятерку лидеров фильм "Все везде и сразу" со сборами в 13,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о девушке Эвелин, получившей доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, и Эвелин предстоит с ней сразиться.
Кадр из фильма Первый Оскар - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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