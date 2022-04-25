10:59 25.04.2022 (обновлено: 12:09 25.04.2022)
Фильм "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм Сергея Мокрицкого "Первый Оскар" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
© Фото : Централ Партнершип
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Экшен-драма Сергея Мокрицкого "Первый Оскар", по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России и СНГ со сборами 32,1 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
События в фильме развиваются осенью 1941 года. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Параллельно показывается мирная жизнь Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии "Оскар" началась с сенсации — главную награду получила документальная лента из СССР.
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
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Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
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Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
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Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
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Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм режиссера Дениса Чернова "Финник", собравший 16,7 миллиона рублей за прошедшие выходные. Главный герой — домовой Финник. Ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в особняк въезжают Кристина и ее родители. Девочка знакомится с Финником и узнает о жизни домовых.
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
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Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
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Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
На третьей строчке рейтинга — картина режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится", заработавший за выходные 16,6 миллиона рублей. Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан отправляются в путешествие на поиски сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и выяснить, что стоит за исчезновением брата Нейтана.
Четвертую позицию в рейтинге занял анимационный фильм "Братцы кролики: Пасхальный переполох" со сборами в 14,3 миллиона рублей. Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи и отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Теперь Макс должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника.
© Кинокомпания Вольга/A24
Кадр из фильма "Все везде и сразу"
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Кадр из фильма "Все везде и сразу"
© Кинокомпания Вольга/A24
© Akkord Film Produktion GmbH, 2022Кадр из мультфильма "Братцы кролики: Пасхальный переполох"
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Кадр из мультфильма "Братцы кролики: Пасхальный переполох"
© Akkord Film Produktion GmbH, 2022
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Кадр из фильма "Все везде и сразу"
© Кинокомпания Вольга/A24
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Кадр из мультфильма "Братцы кролики: Пасхальный переполох"
© Akkord Film Produktion GmbH, 2022
Замыкает пятерку лидеров фильм "Все везде и сразу" со сборами в 13,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о девушке Эвелин, получившей доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, и Эвелин предстоит с ней сразиться.
17 апреля, 08:00КультураНаш "Первый Оскар": как советский фильм покорил Голливуд