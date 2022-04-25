https://ria.ru/20220425/pozhar-1785256503.html
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске - РИА Новости, 25.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:12
2022-04-25T10:12
2022-04-25T10:54
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к осмотру."Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220425/pozhar-1785240309.html
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
10:12 25.04.2022 (обновлено: 10:54 25.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске