https://ria.ru/20220425/pozhar-1785256503.html

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске - РИА Новости, 25.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:12

2022-04-25T10:12

2022-04-25T10:54

происшествия

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785264722_0:47:911:559_1920x0_80_0_0_93042474a3dfb530e0b26ca02e1ff3f7.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к осмотру."Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220425/pozhar-1785240309.html

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин