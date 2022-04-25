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Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе - РИА Новости, 25.04.2022
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Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе
Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе - РИА Новости, 25.04.2022
Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе
Пожары в Брянской произошли на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.04.2022
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происшествия
брянск
брянская область
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пожары в Брянской произошли на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, сообщение о том, что на базе загорелись резервуары с дизельным топливом, поступило в два часа ночи."Пострадавших нет", — сказал он.Жилым домам тоже ничего не угрожает. На месте пожара работает штаб, туда выдвинулась оперативная группа МЧС под руководством временно исполняющего обязанности главы ведомства Александра Чуприяна. В тушении участвуют 158 человек и 51 единица техники, в том числе силы МЧС из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры вредных веществ в воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций они не выявили.Жители улицы, расположенной недалеко от горящей нефтебазы, рассказали, что слышали два взрыва.На вопрос о том, не пролетали ли над нефтебазой вертолеты, они ответили отрицательно.
брянск
брянская область
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Ликвидация возгорания на нефтебазе в Брянске
В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на ещё одном объекте.
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РИА Новости
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происшествия, брянск, брянская область, видео
Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пожары в Брянской произошли на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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08:27 25.04.2022 (обновлено: 15:39 25.04.2022)
 
Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе

Экстренные службы: в Брянске загорелась нефтебаза АО "Транснефть-Дружба" и еще один объект

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пожары в Брянской произошли на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, сообщение о том, что на базе загорелись резервуары с дизельным топливом, поступило в два часа ночи.
"Пострадавших нет", — сказал он.
Жилым домам тоже ничего не угрожает. На месте пожара работает штаб, туда выдвинулась оперативная группа МЧС под руководством временно исполняющего обязанности главы ведомства Александра Чуприяна.
В тушении участвуют 158 человек и 51 единица техники, в том числе силы МЧС из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры вредных веществ в воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций они не выявили.
Жители улицы, расположенной недалеко от горящей нефтебазы, рассказали, что слышали два взрыва.

"Два взрыва и все", — сказали мужчины.

На вопрос о том, не пролетали ли над нефтебазой вертолеты, они ответили отрицательно.
 
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