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Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе

Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе - РИА Новости, 25.04.2022

Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе

Пожары в Брянской произошли на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:27

2022-04-25T08:27

2022-04-25T15:39

происшествия

брянск

брянская область

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пожары в Брянской произошли на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, сообщение о том, что на базе загорелись резервуары с дизельным топливом, поступило в два часа ночи."Пострадавших нет", — сказал он.Жилым домам тоже ничего не угрожает. На месте пожара работает штаб, туда выдвинулась оперативная группа МЧС под руководством временно исполняющего обязанности главы ведомства Александра Чуприяна. В тушении участвуют 158 человек и 51 единица техники, в том числе силы МЧС из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры вредных веществ в воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций они не выявили.Жители улицы, расположенной недалеко от горящей нефтебазы, рассказали, что слышали два взрыва.На вопрос о том, не пролетали ли над нефтебазой вертолеты, они ответили отрицательно.

брянск

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация возгорания на нефтебазе в Брянске В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на ещё одном объекте. 2022-04-25T08:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, брянская область, видео