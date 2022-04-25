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В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал - РИА Новости, 25.04.2022
В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:21
2022-04-25T08:21
2022-04-25T10:55
происшествия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее ночью ведомство сообщило, что пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. Отмечалось, что нефтебаза горит на Московском проспекте Фокинского района."Незамедлительно к месту происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания. Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", — информирует ГУ МЧС.
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:21 25.04.2022 (обновлено: 10:55 25.04.2022)
В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
МЧС России сообщило, что при пожаре на нефтебазе в Брянске 25 апреля никто не пострадал