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В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал - РИА Новости, 25.04.2022

В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:21

2022-04-25T08:21

2022-04-25T10:55

происшествия

брянск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее ночью ведомство сообщило, что пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. Отмечалось, что нефтебаза горит на Московском проспекте Фокинского района."Незамедлительно к месту происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания. Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", — информирует ГУ МЧС.

брянск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)