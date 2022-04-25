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В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал - РИА Новости, 25.04.2022
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В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал - РИА Новости, 25.04.2022
В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:21
2022-04-25T10:55
происшествия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее ночью ведомство сообщило, что пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. Отмечалось, что нефтебаза горит на Московском проспекте Фокинского района."Незамедлительно к месту происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания. Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", — информирует ГУ МЧС.
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происшествия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:21 25.04.2022 (обновлено: 10:55 25.04.2022)
 
В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

МЧС России сообщило, что при пожаре на нефтебазе в Брянске 25 апреля никто не пострадал

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости
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Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее ночью ведомство сообщило, что пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. Отмечалось, что нефтебаза горит на Московском проспекте Фокинского района.
"Незамедлительно к месту происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания. Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", — информирует ГУ МЧС.
 
ПроисшествияБрянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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