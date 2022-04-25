https://ria.ru/20220425/pogoda-1785268110.html
Москвичам рассказали о погоде на Первомай
Москвичам рассказали о погоде на Первомай - РИА Новости, 25.04.2022
Москвичам рассказали о погоде на Первомай
Относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурой не выше плюс 13 прогнозируется в Москве на Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:05
2022-04-25T11:05
2022-04-25T11:07
общество
москва
центр "фобос"
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурой не выше плюс 13 прогнозируется в Москве на Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, по предварительным данным, на Первомай синоптическая карта Центральной России будет представлена скандинавским антициклоном."Это значит, что жителей региона ожидает относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурным фоном на 3-4 градуса ниже положенного по климату. Температура воздуха ночью в столице около нуля, по области минус 2 - плюс 3, днем в Москве плюс 11 - 13, в Подмосковье плюс 9 - 14. Ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20220424/pogoda-1785165841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, центр "фобос", погода, евгений тишковец
11:05 25.04.2022 (обновлено: 11:07 25.04.2022)
Москвичам рассказали о погоде на Первомай
Синоптик Тишковец: в Москве на Первомай будет солнечно, сухо и не выше 13 градусов тепла