https://ria.ru/20220425/plyazh-1785419518.html

Власти Кубани откроют 11 новых пляжей этим летом

Власти Кубани откроют 11 новых пляжей этим летом - РИА Новости, 25.04.2022

Власти Кубани откроют 11 новых пляжей этим летом

Власти Краснодарского края в связи с прогнозом высокого турпотока в новом курортном сезоне откроют 11 новых пляжей, заявил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:44

2022-04-25T23:44

2022-04-25T23:44

краснодарский край

новости - туризм

краснодарский край

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/80/1556198084_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_5862cbed68a0c54575447f8b4517f070.jpg

КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края в связи с прогнозом высокого турпотока в новом курортном сезоне откроют 11 новых пляжей, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Уже через неделю - 1 мая - в крае стартует летний курортный сезон. К этому времени мы должны быть готовы к приему гостей. В том числе это касается благоустройства пляжных территорий. Все они будут оборудованы необходимой инфраструктурой в соответствии со стандартом, который мы утвердили в прошлом году", - сказал глава края.По его словам, отдыхающие смогут комфортно провести время на море. "Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей - в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске", – добавил губернатор.Он уточнил, что к 1 мая в крае обустроят 100 пляжных территорий, 30 из них откроют в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь – в Новороссийске и шесть – в Темрюкском районе.Также в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей и 12 речных в степных районах.По данным министерства курортов Краснодарского края, на лето уже забронировано более 50% номерного фонда. В майские праздники курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.Как уточнили в минкурортов края, для удобства туристов в крае работает около 10 тысяч средств размещения - отели, санатории и гостиницы на 550 тысяч мест.

https://ria.ru/20220425/kuban-1785419073.html

https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

новости - туризм, краснодарский край, россия, общество