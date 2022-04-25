Власти Кубани откроют 11 новых пляжей этим летом
Власти Краснодарского края откроют 11 новых пляжей этим летом
Летний отдых в Анапе
КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края в связи с прогнозом высокого турпотока в новом курортном сезоне откроют 11 новых пляжей, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Уже через неделю - 1 мая - в крае стартует летний курортный сезон. К этому времени мы должны быть готовы к приему гостей. В том числе это касается благоустройства пляжных территорий. Все они будут оборудованы необходимой инфраструктурой в соответствии со стандартом, который мы утвердили в прошлом году", - сказал глава края.
По его словам, отдыхающие смогут комфортно провести время на море. "Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей - в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске", – добавил губернатор.
Он уточнил, что к 1 мая в крае обустроят 100 пляжных территорий, 30 из них откроют в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь – в Новороссийске и шесть – в Темрюкском районе.
Также в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей и 12 речных в степных районах.
По данным министерства курортов Краснодарского края, на лето уже забронировано более 50% номерного фонда. В майские праздники курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.
Как уточнили в минкурортов края, для удобства туристов в крае работает около 10 тысяч средств размещения - отели, санатории и гостиницы на 550 тысяч мест.