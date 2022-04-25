https://ria.ru/20220425/peregovory-1785302820.html
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН
В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:23
2022-04-25T13:23
2022-04-25T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерриш
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мариуполь
донбасс
азовсталь
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы приостанавливаем боевые действия у "Азовстали" с тем, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам, если такие имеются, покинуть зону боевых действий. Это уже с нашей стороны жест доброй воли", - сказал Руденко."Завтра приедет генеральный секретарь ООН, наверное, все эти вопросы будут рассматриваться", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220424/mariupol-1785188986.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерриш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мариуполь, донбасс, азовсталь, оон, андрей руденко
13:23 25.04.2022 (обновлено: 13:26 25.04.2022)
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН
Замглавы МИД Руденко: Россия на переговорах с генсеком ООН обсудит ситуацию с "Азовсталью"