https://ria.ru/20220425/peregovory-1785302820.html

В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН

В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН

В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:23

2022-04-25T13:23

2022-04-25T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антониу гутерриш

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

мариуполь

донбасс

азовсталь

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы приостанавливаем боевые действия у "Азовстали" с тем, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам, если такие имеются, покинуть зону боевых действий. Это уже с нашей стороны жест доброй воли", - сказал Руденко."Завтра приедет генеральный секретарь ООН, наверное, все эти вопросы будут рассматриваться", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220424/mariupol-1785188986.html

украина

мариуполь

донбасс

азовсталь

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, антониу гутерриш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мариуполь, донбасс, азовсталь, оон, андрей руденко