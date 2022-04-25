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В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/peregovory-1785302820.html
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН
В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:23
2022-04-25T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерриш
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мариуполь
донбасс
азовсталь
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы приостанавливаем боевые действия у "Азовстали" с тем, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам, если такие имеются, покинуть зону боевых действий. Это уже с нашей стороны жест доброй воли", - сказал Руденко."Завтра приедет генеральный секретарь ООН, наверное, все эти вопросы будут рассматриваться", - добавил замминистра.
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украина
мариуполь
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в мире, антониу гутерриш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мариуполь, донбасс, азовсталь, оон, андрей руденко
13:23 25.04.2022 (обновлено: 13:26 25.04.2022)
 
В МИД назвали темы переговоров с генсеком ООН

Замглавы МИД Руденко: Россия на переговорах с генсеком ООН обсудит ситуацию с "Азовсталью"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг завода "Азовсталь", заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы приостанавливаем боевые действия у "Азовстали" с тем, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам, если такие имеются, покинуть зону боевых действий. Это уже с нашей стороны жест доброй воли", - сказал Руденко.
"Завтра приедет генеральный секретарь ООН, наверное, все эти вопросы будут рассматриваться", - добавил замминистра.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 17:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтониу ГутерришМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаМариупольДонбассАзовстальООНАндрей Руденко
 
 
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