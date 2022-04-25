https://ria.ru/20220425/opasnost-1785342306.html

В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности

В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 25.04.2022

В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности

Желтый уровень террористической опасности продлен на 15 суток в двух граничащих с Украиной районах Воронежской области, сообщило в понедельник облправительство. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:25

2022-04-25T16:25

2022-04-25T16:36

общество

воронежская область

украина

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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен на 15 суток в двух граничащих с Украиной районах Воронежской области, сообщило в понедельник облправительство.Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен на 15 суток с 11 апреля. По словам губернатора Александра Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Он говорил, что во время спецоперации Вооруженных сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских нацистов.При этом, как отметил губернатор, чьи слова приводит пресс-служба облправительства, обстановка в регионе остается "контролируемой и спокойной".

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785304682.html

воронежская область

украина

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Ольга Фомченкова

общество, воронежская область, украина