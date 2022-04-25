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В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 25.04.2022
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В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности
В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 25.04.2022
В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности
Желтый уровень террористической опасности продлен на 15 суток в двух граничащих с Украиной районах Воронежской области, сообщило в понедельник облправительство. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:25
2022-04-25T16:36
общество
воронежская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен на 15 суток в двух граничащих с Украиной районах Воронежской области, сообщило в понедельник облправительство.Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен на 15 суток с 11 апреля. По словам губернатора Александра Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Он говорил, что во время спецоперации Вооруженных сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских нацистов.При этом, как отметил губернатор, чьи слова приводит пресс-служба облправительства, обстановка в регионе остается "контролируемой и спокойной".
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общество, воронежская область, украина
16:25 25.04.2022 (обновлено: 16:36 25.04.2022)
 
В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности

В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен на 15 суток в двух граничащих с Украиной районах Воронежской области, сообщило в понедельник облправительство.
Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен на 15 суток с 11 апреля. По словам губернатора Александра Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Он говорил, что во время спецоперации Вооруженных сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских нацистов.
"В двух районах - Россошанском и Кантемировском - продлили действие "желтого" уровня террористической опасности. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Такой режим будет действовать ещё 15 суток", - говорится в сообщении.
При этом, как отметил губернатор, чьи слова приводит пресс-служба облправительства, обстановка в регионе остается "контролируемой и спокойной".
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