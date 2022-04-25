https://ria.ru/20220425/minoborony-1785395933.html

ВС России поразили высокоточными ракетами 27 военных объектов Украины

ВС России поразили высокоточными ракетами 27 военных объектов Украины - РИА Новости, 25.04.2022

ВС России поразили высокоточными ракетами 27 военных объектов Украины

Российские ракетные войска поразили 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:53

2022-04-25T19:53

2022-04-25T20:38

россия

в мире

украина

донбасс

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска поразили 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц украинской бронетехники и военных автомобилей, добавил он.Российские Воздушно-космические силы в течение дня высокоточными авиаракетами поразили 27 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины", - сказал генерал.ВКС России поразили еще два склада горючего для украинских войск, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, игорь конашенков