19:53 25.04.2022 (обновлено: 20:38 25.04.2022)
ВС России поразили высокоточными ракетами 27 военных объектов Украины
ВС России поразили высокоточными ракетами 27 военных объектов Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска поразили 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражены стартовая позиция тактического ракетного комплекса "Точка-У", три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.
Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц украинской бронетехники и военных автомобилей, добавил он.
Российские Воздушно-космические силы в течение дня высокоточными авиаракетами поразили 27 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины", - сказал генерал.
ВКС России поразили еще два склада горючего для украинских войск, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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