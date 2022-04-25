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В Подмосковье два вида медсправок можно будет получить онлайн - РИА Новости, 25.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/medspravki-1785384639.html
В Подмосковье два вида медсправок можно будет получить онлайн
В Подмосковье два вида медсправок можно будет получить онлайн - РИА Новости, 25.04.2022
В Подмосковье два вида медсправок можно будет получить онлайн
Жители Московской области в рамках проекта "Онлайн поликлиника" смогут с 29 апреля получать на региональном портале "Госуслуги" справку об отсутствии контактов... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:51
2022-04-25T18:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жители Московской области в рамках проекта "Онлайн поликлиника" смогут с 29 апреля получать на региональном портале "Госуслуги" справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и справку по форме 086/у, которая необходима абитуриентам, сообщает пресс-служба облправительства.Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными не требует предварительного осмотра специалистом и выдается на основе отсутствия зафиксированных инфекционных заболеваний по адресу проживания. Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр."Мы продолжаем нашу работу по внедрению цифровых технологий в систему здравоохранения региона и расширяем перечень онлайн-услуг, которыми могут воспользоваться жители. Заказ справок через портал Госуслуги очень удобен, потому что документы, хранящиеся онлайн, не помнутся и не потеряются, и всегда будут под рукой. Кроме того, за справками не придется идти в поликлинику", - приводится в сообщении комментарий первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
18:51 25.04.2022
 

В Подмосковье два вида медсправок можно будет получить онлайн

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жители Московской области в рамках проекта "Онлайн поликлиника" смогут с 29 апреля получать на региональном портале "Госуслуги" справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и справку по форме 086/у, которая необходима абитуриентам, сообщает пресс-служба облправительства.
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными не требует предварительного осмотра специалистом и выдается на основе отсутствия зафиксированных инфекционных заболеваний по адресу проживания. Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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"Мы продолжаем нашу работу по внедрению цифровых технологий в систему здравоохранения региона и расширяем перечень онлайн-услуг, которыми могут воспользоваться жители. Заказ справок через портал Госуслуги очень удобен, потому что документы, хранящиеся онлайн, не помнутся и не потеряются, и всегда будут под рукой. Кроме того, за справками не придется идти в поликлинику", - приводится в сообщении комментарий первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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