https://ria.ru/20220425/makurin-1785240968.html

И.о. директора ДВИУ РАНХиГС заключили под стражу по делу о мошенничестве

И.о. директора ДВИУ РАНХиГС заключили под стражу по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.04.2022

И.о. директора ДВИУ РАНХиГС заключили под стражу по делу о мошенничестве

Исполняющий обязанности директора Дальневосточного института управления "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ"... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:41

2022-04-25T08:41

2022-04-25T08:41

происшествия

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Дальневосточного института управления "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" (ДВИУ РАНХиГС) Игорь Макурин заключен под стражу до 1 июня за факт хищения денег и причинения ущерба филиалу, сообщил РИА Новости председатель Центрального районного суда Хабаровска Дмитрий Мартынов.Ранее ФСБ РФ заявила, что пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств. Отмечалось, что возбуждены уголовные дела о мошенничестве, а руководство академии оказывает полное содействие расследованию. Суммы хищений и личности задержанных не раскрываются. Санкция предполагает до десяти лет лишения свободы. По данным ФСБ, присвоенные сотрудниками бюджетные деньги изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом"."Постановлением Центрального районного суда Хабаровска от 21 апреля в отношении Макурина Игоря Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения денежных средств и причинения ущерба ДВИУ РАНХиГС, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 13 суток, то есть по 1 июня включительно", - сообщил Мартынов.В соцсетях появилась информация, что речь идет о, якобы, "неправильном освоении" 1,3 миллиона рублей. По должности мужчина имел право подписывать договоры и другие документы, на основании которых расходовались средства филиала, направленные на конкретную учебную программу. Якобы фигурант подписывал договоры и акты, по которым фактически не производилось оказание образовательных услуг, но расходы отображались, и деньги выводились на счета организаций, подконтрольных задержанному.

хабаровск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание по делу о мошенничестве и хищению бюджетных средств в филиалах РАНХиГС ФСБ пресекла противоправную деятельность сотрудников филиалов РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных средств, возбуждены уголовные дела о мошенничестве. 2022-04-25T08:41 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео