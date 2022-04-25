https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415258.html

Россия позитивно восприняла предложения Украины в Стамбуле, заявил Лавров

Россия позитивно восприняла предложения Украины в Стамбуле, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022

Россия позитивно восприняла предложения Украины в Стамбуле, заявил Лавров

Россия позитивно восприняла предложения Украины по договору, полученные на переговорах в Стамбуле, но затем США повлияли на Киев, чтобы он изменил свою позицию, РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:00

2022-04-25T23:00

2022-04-25T23:15

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия позитивно восприняла предложения Украины по договору, полученные на переговорах в Стамбуле, но затем США повлияли на Киев, чтобы он изменил свою позицию, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле", - добавил министр.По его словам, это стало большим шагом назад в переговорах с Украиной, который, по его словам, "был сделан по совету американских и британских коллег".Контакты с командой Владимира Зеленского на фоне конфликта на Украине будут продолжаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Добрая воля небезгранична. И если на нее не отвечают взаимностью, то, наверное, это не способствует переговорному процессу", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале."И по-прежнему многие у нас убеждены, что реальная позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, зачем разговаривать с командой Зеленского - надо разговаривать с американцами, и с ними надо договариваться, и достигать какого-то соглашения. Но мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский, эти контакты будут продолжаться", - добавил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415408.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, стамбул