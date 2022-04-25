https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785275429.html

В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 25.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 455 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:31

2022-04-25T11:31

2022-04-25T11:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 455 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 455, госпитализировано - 143 человека, выздоровело - 474 человека, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 757 876 случаев коронавируса, выздоровели 2 565 312 человек, умерли 43 155 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 98 человек.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва