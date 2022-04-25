Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785275429.html
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 25.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 455 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:31
2022-04-25T11:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754341628_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_ff8c1a02c63db37d71dc71a516ab6a8d.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 455 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 455, госпитализировано - 143 человека, выздоровело - 474 человека, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 757 876 случаев коронавируса, выздоровели 2 565 312 человек, умерли 43 155 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 98 человек.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754341628_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d43b74726dde3c6e60aa7d1772782f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
11:31 25.04.2022 (обновлено: 11:36 25.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 455 новых случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке
Автомобили скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 455 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 455, госпитализировано - 143 человека, выздоровело - 474 человека, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 757 876 случаев коронавируса, выздоровели 2 565 312 человек, умерли 43 155 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 98 человек.
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:00Наука
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала