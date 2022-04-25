https://ria.ru/20220425/koronavirus-1785273972.html

В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента

В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента - РИА Новости, 25.04.2022

В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в России на 20,46%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:27

2022-04-25T11:27

2022-04-25T11:27

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в России на 20,46%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 41,32 и снизился на 20,46% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 4 субъектах России, в том числе в 2 регионах этот показатель выше, чем в среднем по стране, уточнили в оперштабе."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,7 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,3%", - говорится в сообщении.Увеличение числа госпитализаций произошло в 20 субъектах страны, в том числе в 12 регионах этот показатель выше, чем в среднем по России, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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