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В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента - РИА Новости, 25.04.2022
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В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента - РИА Новости, 25.04.2022
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в России на 20,46%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:27
2022-04-25T11:27
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здоровье - общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в России на 20,46%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 41,32 и снизился на 20,46% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 4 субъектах России, в том числе в 2 регионах этот показатель выше, чем в среднем по стране, уточнили в оперштабе."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,7 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,3%", - говорится в сообщении.Увеличение числа госпитализаций произошло в 20 субъектах страны, в том числе в 12 регионах этот показатель выше, чем в среднем по России, уточнили в оперштабе.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:27 25.04.2022
 
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20,46 процента

Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился в России на 20,46 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в России на 20,46%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 41,32 и снизился на 20,46% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Увеличение заболеваемости отмечено в 4 субъектах России, в том числе в 2 регионах этот показатель выше, чем в среднем по стране, уточнили в оперштабе.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,7 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,3%", - говорится в сообщении.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 20 субъектах страны, в том числе в 12 регионах этот показатель выше, чем в среднем по России, уточнили в оперштабе.
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