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IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022
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IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко
IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022
IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко
Покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области, заявил вице-премьер... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:34
2022-04-25T17:34
владимир путин
россия
михаил мишустин
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Возвращаясь к вопросу релокации кадров... Мы с радостью ждем обратно не только наших соотечественников, которые все чаще теперь возвращаются - те, которые в начале уехали, не понимая перспективы, но и приглашаем иностранных IT-специалистов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество, дмитрий чернышенко
17:34 25.04.2022
 
IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: IT-специалисты, покинувшие Россию, все чаще возвращаются в страну

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Возвращаясь к вопросу релокации кадров... Мы с радостью ждем обратно не только наших соотечественников, которые все чаще теперь возвращаются - те, которые в начале уехали, не понимая перспективы, но и приглашаем иностранных IT-специалистов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере
 
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