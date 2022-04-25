IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: IT-специалисты, покинувшие Россию, все чаще возвращаются в страну
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Возвращаясь к вопросу релокации кадров... Мы с радостью ждем обратно не только наших соотечественников, которые все чаще теперь возвращаются - те, которые в начале уехали, не понимая перспективы, но и приглашаем иностранных IT-специалистов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.