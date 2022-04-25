https://ria.ru/20220425/it-spetsialisty-1785363034.html

IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко

IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022

IT-специалисты все чаще возвращаются в Россию, заявил Чернышенко

Покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области, заявил вице-премьер... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:34

2022-04-25T17:34

2022-04-25T17:34

владимир путин

россия

михаил мишустин

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Возвращаясь к вопросу релокации кадров... Мы с радостью ждем обратно не только наших соотечественников, которые все чаще теперь возвращаются - те, которые в начале уехали, не понимая перспективы, но и приглашаем иностранных IT-специалистов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220425/dokhod-1785360037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, михаил мишустин, общество, дмитрий чернышенко