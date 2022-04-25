Рейтинг@Mail.ru
Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785365664.html
Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах
Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах
Внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами законопроект об иноагентах не предусматривает новых санкций, они уже есть в уголовном и административном кодексах,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:44
2022-04-25T17:52
политика
госдума рф
совет федерации рф
андрей климов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами законопроект об иноагентах не предусматривает новых санкций, они уже есть в уголовном и административном кодексах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Парламентарии внесли в Госдуму в понедельник законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием."Мы разрабатывали эту тематику 10 лет. Сейчас есть необходимость (все) упорядочить", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник.Он подчеркнул, что "сам по себе законопроект не предполагает каких-то новых санкций, они уже отражены в административном и уголовном кодексах".По словам законодателя, нужно сделать удобное применение этих дефиниций, определиться с теми процессами, которые происходят в серых зонах. Сенатор отметил, что документом предполагается более удобное применение всех норм, которые существуют в законодательстве.
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785335394.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей климов
17:44 25.04.2022 (обновлено: 17:52 25.04.2022)
 
Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах

Сенатор Климов: внесенный в Госдуму проект об иноагентах не предусматривает новых санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами законопроект об иноагентах не предусматривает новых санкций, они уже есть в уголовном и административном кодексах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Парламентарии внесли в Госдуму в понедельник законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:53
В Госдуму внесли законопроект об уточнении правового статуса иноагента
"Мы разрабатывали эту тематику 10 лет. Сейчас есть необходимость (все) упорядочить", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник.
Он подчеркнул, что "сам по себе законопроект не предполагает каких-то новых санкций, они уже отражены в административном и уголовном кодексах".
По словам законодателя, нужно сделать удобное применение этих дефиниций, определиться с теми процессами, которые происходят в серых зонах. Сенатор отметил, что документом предполагается более удобное применение всех норм, которые существуют в законодательстве.
 
ПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала