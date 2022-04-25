https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785365664.html

Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах

Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022

Сенатор прокомментировал внесение в Госдуму нового проекта об иноагентах

Внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами законопроект об иноагентах не предусматривает новых санкций, они уже есть в уголовном и административном кодексах,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:44

2022-04-25T17:44

2022-04-25T17:52

политика

госдума рф

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами законопроект об иноагентах не предусматривает новых санкций, они уже есть в уголовном и административном кодексах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Парламентарии внесли в Госдуму в понедельник законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием."Мы разрабатывали эту тематику 10 лет. Сейчас есть необходимость (все) упорядочить", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник.Он подчеркнул, что "сам по себе законопроект не предполагает каких-то новых санкций, они уже отражены в административном и уголовном кодексах".По словам законодателя, нужно сделать удобное применение этих дефиниций, определиться с теми процессами, которые происходят в серых зонах. Сенатор отметил, что документом предполагается более удобное применение всех норм, которые существуют в законодательстве.

https://ria.ru/20220425/inoagent-1785335394.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей климов