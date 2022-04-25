https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785350956.html
Иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти
Иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти - РИА Новости, 25.04.2022
Иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти
Иноагент не может быть назначен на должности в органах публичной власти, в том числе замещать должности государственной гражданской и муниципальной службы, быть РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:52
2022-04-25T16:52
2022-04-25T16:52
политика
россия
госдума рф
иноагенты
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагент не может быть назначен на должности в органах публичной власти, в том числе замещать должности государственной гражданской и муниципальной службы, быть членом избирательной комиссии, говорится в законопроекте о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесенного в понедельник в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Текст документа опубликован в думской электронной базе.Согласно тексту законопроекта, физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не может быть назначено на должности в органах публичной власти, в том числе замещать должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, быть членом избирательной комиссии, комиссии референдума. Кроме того, включение должностного лица или гражданина в реестр иностранных агентов может являться основанием для отказа в допуске к государственной тайне.Отмечается, что иностранные агенты не вправе принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти, а также не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, иностранные агенты не допускаются к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).Как уточняется в законопроекте, иностранный агент не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Также иностранным агентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и в фонды референдума.В целях организации и проведения публичного мероприятия запрещается перечисление или получение денежных средств и передача или получение иного имущества от иностранных агентов.Согласно документу, не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным отделениям от иностранных агентов, а также сделок с ними.Иностранные агенты обязаны сообщать о наличие своего статуса работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, и маркировать свои материалы, следует из законопроекта."Иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, обязаны маркировать производимые ими материалы", - отмечается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20220425/komissiya-1785338267.html
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, госдума рф, иноагенты
Иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти
Законопроект: иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Иноагент не может быть назначен на должности в органах публичной власти, в том числе замещать должности государственной гражданской и муниципальной службы, быть членом избирательной комиссии, говорится в законопроекте о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесенного в понедельник в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Текст документа опубликован в думской электронной базе
.
Согласно тексту законопроекта, физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не может быть назначено на должности в органах публичной власти, в том числе замещать должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, быть членом избирательной комиссии, комиссии референдума. Кроме того, включение должностного лица или гражданина в реестр иностранных агентов может являться основанием для отказа в допуске к государственной тайне.
Отмечается, что иностранные агенты не вправе принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти, а также не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии. Помимо этого, иностранные агенты не допускаются к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Как уточняется в законопроекте, иностранный агент не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Также иностранным агентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и в фонды референдума.
В целях организации и проведения публичного мероприятия запрещается перечисление или получение денежных средств и передача или получение иного имущества от иностранных агентов.
Согласно документу, не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным отделениям от иностранных агентов, а также сделок с ними.
Иностранные агенты обязаны сообщать о наличие своего статуса работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, и маркировать свои материалы, следует из законопроекта.
"Иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, обязаны маркировать производимые ими материалы", - отмечается в пояснительных материалах.