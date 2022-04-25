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Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми - РИА Новости, 25.04.2022
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Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми
Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми - РИА Новости, 25.04.2022
Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми
Иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:43
2022-04-25T16:45
общество
россия
госдума рф
василий пискарев
иноагенты
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.Согласно документу, иноагент не вправе осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них.Ранее один из авторов законопроекта, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что деструктивная деятельность в отношении детей "должна решительно пресекаться". Он добавил, что решение поддерживают, в частности, родительская общественность и педагоги.
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общество, россия, госдума рф, василий пискарев, иноагенты
16:43 25.04.2022 (обновлено: 16:45 25.04.2022)
 
Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми

Законопроект: иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.
В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Согласно документу, иноагент не вправе осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них.
Ранее один из авторов законопроекта, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что деструктивная деятельность в отношении детей "должна решительно пресекаться". Он добавил, что решение поддерживают, в частности, родительская общественность и педагоги.
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Вчера, 15:59
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ОбществоРоссияГосдума РФВасилий Пискаревиноагенты
 
 
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