https://ria.ru/20220425/inoagent-1785348008.html

Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми

Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми - РИА Новости, 25.04.2022

Иноагент не сможет вести преподавательскую и воспитательную работу с детьми

Иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:43

2022-04-25T16:43

2022-04-25T16:45

общество

россия

госдума рф

василий пискарев

иноагенты

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагент не может осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.Согласно документу, иноагент не вправе осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для них.Ранее один из авторов законопроекта, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что деструктивная деятельность в отношении детей "должна решительно пресекаться". Он добавил, что решение поддерживают, в частности, родительская общественность и педагоги.

https://ria.ru/20220425/inoagent-1785336449.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, василий пискарев, иноагенты