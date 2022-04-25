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Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной - РИА Новости, 25.04.2022
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Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной
Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной - РИА Новости, 25.04.2022
Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной
Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не столь убедительна, снижение поддержки произошло и за счет тех, кто... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:59
2022-04-25T10:59
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не столь убедительна, снижение поддержки произошло и за счет тех, кто устал жертвовать своими интересами во имя евроатлантической солидарности, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.По словам Слуцкого, результаты президентской кампании во Франции не принесли сенсаций, вместе с тем, Ле Пен в этот раз увеличила свой результат по сравнению с прошлыми выборами 2017 года."И что ни говори, но цифры - вещь упрямая. Победа Макрона действительно не столь убедительна, как в прошлый раз. Не говоря уже о том, что 28% французов просто не пришли на участки. Снижение поддержки действующей власти произошло, в том числе за счет голосов тех, кто устал от слепого подчинения Вашингтону, кто устал жертвовать своими интересами во имя пресловутой евроатлантической солидарности и оплачивать из своего кармана внешнеполитические авантюры коллективного Запада", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Беспрецедентные антироссийские санкции, против которых всегда выступала Ле Пен, для простых избирателей обернулись ростом цен на продукты и энергоресурсы, о чем говорили Макрону прямо в лицо, отметил политик."Неудивительно, что после объявления итогов выборов акции протеста в крупных французских городах не заставили себя ждать", - добавил он.
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, выборы президента франции — 2022
10:59 25.04.2022
 
Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной

Слуцкий: Макрон теряет поддержку французов, уставших от слепого подчинения Вашингтону

© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЛюди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции
Люди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Люди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не столь убедительна, снижение поддержки произошло и за счет тех, кто устал жертвовать своими интересами во имя евроатлантической солидарности, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.
По словам Слуцкого, результаты президентской кампании во Франции не принесли сенсаций, вместе с тем, Ле Пен в этот раз увеличила свой результат по сравнению с прошлыми выборами 2017 года.
"И что ни говори, но цифры - вещь упрямая. Победа Макрона действительно не столь убедительна, как в прошлый раз. Не говоря уже о том, что 28% французов просто не пришли на участки. Снижение поддержки действующей власти произошло, в том числе за счет голосов тех, кто устал от слепого подчинения Вашингтону, кто устал жертвовать своими интересами во имя пресловутой евроатлантической солидарности и оплачивать из своего кармана внешнеполитические авантюры коллективного Запада", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Беспрецедентные антироссийские санкции, против которых всегда выступала Ле Пен, для простых избирателей обернулись ростом цен на продукты и энергоресурсы, о чем говорили Макрону прямо в лицо, отметил политик.
"Неудивительно, что после объявления итогов выборов акции протеста в крупных французских городах не заставили себя ждать", - добавил он.
Предвыборные плакаты в день голосования на выборах президента Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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В миреФранцияМарин Ле ПенЭммануэль МакронЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВыборы президента Франции — 2022
 
 
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