Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной
Слуцкий: Макрон теряет поддержку французов, уставших от слепого подчинения Вашингтону
© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЛюди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции
© Sputnik / Михаил Тургиев
Люди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не столь убедительна, снижение поддержки произошло и за счет тех, кто устал жертвовать своими интересами во имя евроатлантической солидарности, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.
По словам Слуцкого, результаты президентской кампании во Франции не принесли сенсаций, вместе с тем, Ле Пен в этот раз увеличила свой результат по сравнению с прошлыми выборами 2017 года.
"И что ни говори, но цифры - вещь упрямая. Победа Макрона действительно не столь убедительна, как в прошлый раз. Не говоря уже о том, что 28% французов просто не пришли на участки. Снижение поддержки действующей власти произошло, в том числе за счет голосов тех, кто устал от слепого подчинения Вашингтону, кто устал жертвовать своими интересами во имя пресловутой евроатлантической солидарности и оплачивать из своего кармана внешнеполитические авантюры коллективного Запада", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Беспрецедентные антироссийские санкции, против которых всегда выступала Ле Пен, для простых избирателей обернулись ростом цен на продукты и энергоресурсы, о чем говорили Макрону прямо в лицо, отметил политик.
"Неудивительно, что после объявления итогов выборов акции протеста в крупных французских городах не заставили себя ждать", - добавил он.