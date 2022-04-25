https://ria.ru/20220425/frantsiya-1785266380.html

Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной

Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной - РИА Новости, 25.04.2022

Слуцкий назвал победу Макрона неубедительной

Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не столь убедительна, снижение поддержки произошло и за счет тех, кто... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:59

2022-04-25T10:59

2022-04-25T10:59

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

выборы президента франции — 2022

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не столь убедительна, снижение поддержки произошло и за счет тех, кто устал жертвовать своими интересами во имя евроатлантической солидарности, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.По словам Слуцкого, результаты президентской кампании во Франции не принесли сенсаций, вместе с тем, Ле Пен в этот раз увеличила свой результат по сравнению с прошлыми выборами 2017 года."И что ни говори, но цифры - вещь упрямая. Победа Макрона действительно не столь убедительна, как в прошлый раз. Не говоря уже о том, что 28% французов просто не пришли на участки. Снижение поддержки действующей власти произошло, в том числе за счет голосов тех, кто устал от слепого подчинения Вашингтону, кто устал жертвовать своими интересами во имя пресловутой евроатлантической солидарности и оплачивать из своего кармана внешнеполитические авантюры коллективного Запада", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Беспрецедентные антироссийские санкции, против которых всегда выступала Ле Пен, для простых избирателей обернулись ростом цен на продукты и энергоресурсы, о чем говорили Макрону прямо в лицо, отметил политик."Неудивительно, что после объявления итогов выборов акции протеста в крупных французских городах не заставили себя ждать", - добавил он.

https://ria.ru/20220425/makron-1785247654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, выборы президента франции — 2022