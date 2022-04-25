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Перспективы развития ТЭК обсуждают на форуме "Нефть и газ" в Москве
Перспективы развития ТЭК обсуждают на форуме "Нефть и газ" в Москве - РИА Новости, 25.04.2022
Перспективы развития ТЭК обсуждают на форуме "Нефть и газ" в Москве
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке Министерства энергетики Российской проходит Международный форум "Нефть и газ - 2022". РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:14
2022-04-25T15:14
2022-04-25T15:14
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 апр - Губкинский университет. В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке Министерства энергетики Российской проходит Международный форум "Нефть и газ - 2022".Более 2000 специалистов, ученых и обучающихся из 380 организаций и вузов ТЭК встретятся на площадке форума для обсуждения и решения актуальных задач отрасли, укрепления взаимодействия между академическим и бизнес сообществами в области проведения перспективных НИОКР и внедрения результатов исследовательской деятельности, а также привлечения молодежи к выполнению актуальных научных работ и поддержки наиболее талантливых и активных из них.В рамках форума предполагается рассмотреть широкий комплекс вопросов, связанных с развитием технологического потенциала отечественной промышленности, созданием и внедрением собственных прорывных технологий и энергоэффективного оборудования, разведкой и разработкой трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, повышением эффективности объектов транспорта и хранения нефти и газа, стратегией развития нефтегазопереработки и нефтегазохимии, автоматизацией и цифровизацией производственных процессов, промышленной, экологической и информационной безопасностью на предприятиях ТЭК и подготовкой будущих лидеров топливно-энергетического комплексаВ стратегической панельной сессии "Будущее энергетики: новые тенденции развития и роль нефтегазового сектора", приуроченной к открытию форма, выступят первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, президент группы компаний "ИнфоВотч" Наталья Касперская, директор по развитию стратегических инициатив ПАО "Газпром нефть" Алексей Малютин, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский и ректор Губкинского университет Виктор Мартынов.Планируется, что в течение пяти дней работы форума будет представлено более 700 научных докладов от ведущих ученых, специалистов и молодежи нефтегазовой отрасли в рамках 34 тематических сессий.По вопросам участия в форуме и общим вопросам:Вероника ЛапенковаВладислава ЖарковаEmail.Телефон: +7 (499) 507-85-15Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 25 апр - Губкинский университет. В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке Министерства энергетики Российской проходит Международный форум "Нефть и газ - 2022".
Более 2000 специалистов, ученых и обучающихся из 380 организаций и вузов ТЭК встретятся на площадке форума для обсуждения и решения актуальных задач отрасли, укрепления взаимодействия между академическим и бизнес сообществами в области проведения перспективных НИОКР и внедрения результатов исследовательской деятельности, а также привлечения молодежи к выполнению актуальных научных работ и поддержки наиболее талантливых и активных из них.
В рамках форума предполагается рассмотреть широкий комплекс вопросов, связанных с развитием технологического потенциала отечественной промышленности, созданием и внедрением собственных прорывных технологий и энергоэффективного оборудования, разведкой и разработкой трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, повышением эффективности объектов транспорта и хранения нефти и газа, стратегией развития нефтегазопереработки и нефтегазохимии, автоматизацией и цифровизацией производственных процессов, промышленной, экологической и информационной безопасностью на предприятиях ТЭК и подготовкой будущих лидеров топливно-энергетического комплекса
В стратегической панельной сессии "Будущее энергетики: новые тенденции развития и роль нефтегазового сектора", приуроченной к открытию форма, выступят первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, президент группы компаний "ИнфоВотч" Наталья Касперская, директор по развитию стратегических инициатив ПАО "Газпром нефть" Алексей Малютин, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский и ректор Губкинского университет Виктор Мартынов.
Планируется, что в течение пяти дней работы форума будет представлено более 700 научных докладов от ведущих ученых, специалистов и молодежи нефтегазовой отрасли в рамках 34 тематических сессий.
По вопросам участия в форуме и общим вопросам:
Телефон: +7 (499) 507-85-15
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.