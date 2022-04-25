https://ria.ru/20220425/egipet-1785312710.html

Эксперты оценили возможность расплачиваться в рублях за отели в Египте

Эксперты оценили возможность расплачиваться в рублях за отели в Египте - РИА Новости, 25.04.2022

Эксперты оценили возможность расплачиваться в рублях за отели в Египте

Российские туроператоры прокомментировали РИА Новости предложение принимать оплату в рублях за египетские отели: по мнению экспертов, куда полезнее оказалось бы РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:40

2022-04-25T14:40

2022-04-25T14:40

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские туроператоры прокомментировали РИА Новости предложение принимать оплату в рублях за египетские отели: по мнению экспертов, куда полезнее оказалось бы разрешение использовать карту "Мир".В минувшие выходные в СМИ прошла информация, что Министерство финансов и Минтуризма и древностей Египта рассматривают возможность позволить российским компаниям расплачиваться с отелями в рублях.Пока окончательное решение не принято, но, по мнению экспертов, даже если это станет возможным, на рынок и цены на туры это не повлияет.В TEZ Tour добавили, что непосредственно на стоимости проживания в отелях страны такая возможность не скажется, так как цены здесь зависят преимущественно не от валюты. "Кросс-курс, безусловно, может сыграть некоторую роль, но изменения будут на уровне нескольких процентов, что на итоговой цене турпакета не отразится, – пояснили в компании. – Что касается контрактных взаимоотношений с египетскими партнерами, то их перевод в рубли также не имеет принципиального значения, так как вне зависимости от используемой валюты все платежи за границу проходит контроль, у которого есть определенные документальные и временные формальности".По мнению экспертов, положительное влияние мог бы оказать прием банковских карт "Мир". "Гораздо важнее с точки зрения спроса обеспечить принятие на курортах Египта платежной системы "Мир", – уточнили в "Интуристе". – Российские туристы знают, что по этим картам можно расплатиться за экскурсии и в торговых центрах Турции или снять наличные в турецких банкоматах. Египту такой возможности не хватает".По данным АТОР, россиянам приходится выбирать программы и отели с максимальным включенным набором услуг, включая заблаговременную покупку экскурсий. Эксперты поясняют, что туристы стремятся оплатить все заранее в России рублями, так как карта "Мир" в Египте, как и другие российские банковские карты, не работает.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

https://ria.ru/20220418/egipet-1784094632.html

https://ria.ru/20220421/egipet-1784640691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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