https://ria.ru/20220425/donbass-1785286963.html

Киев использовал данные СММ ОБСЕ для ударов по ДНР

Киев использовал данные СММ ОБСЕ для ударов по ДНР - РИА Новости, 25.04.2022

Киев использовал данные СММ ОБСЕ для ударов по ДНР

Данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ использовались Киевом для ударов по ДНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:12

2022-04-25T12:12

2022-04-25T12:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

смм обсе

обсе

денис пушилин

донбасс

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ использовались Киевом для ударов по ДНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Те данные, с тех камер, которые они требовали, чтобы были установлены в местах, широко освещающих обстановку на линии соприкосновения. Так вот, данными с этих камер пользовался противник и наносил удары, обстреливал наши территории, ориентируясь на тот массив информации, который поступал с камер СММ ОБСЕ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.

https://ria.ru/20220418/dnr-1784202801.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, обсе, денис пушилин, донбасс