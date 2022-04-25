https://ria.ru/20220425/donbass-1785284788.html

Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу

Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу - РИА Новости, 25.04.2022

Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу

Луганские девушки из числа жен и невест военнослужащих объединились в музыкальную группу "Сестры победы", они заявили, что решили таким образом поддержать своих РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:04

2022-04-25T12:04

2022-04-25T17:03

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Луганские девушки из числа жен и невест военнослужащих объединились в музыкальную группу "Сестры победы", они заявили, что решили таким образом поддержать своих мужей и женихов, передает корреспондент РИА Новости.В конце апреля соцсети взорвал первый клип "Сестер победы": девушки в костюмах сестёр милосердия образца Первой Мировой войны выстраивались в буквы Z и V и пели энергичную патриотическую песню про ЛНР и Россию. Синхронно со словами "служить своей стране" девушки жестами изображали фуражку и отдавали честь, а при слове "Россия" - складывали руки в сердечко. "Здесь мирное небо над головой далось большой ценой", - пели "Сестры" и "заряжали" и "стреляли" из невидимого ружья."В нашей группе девушки, у которых мужья, женихи, братья на передовой. Мы не могли остаться в стороне и решили их поддержать", - рассказала РИА Новости одна из них, девушка по имени Даша.У самой Даши отец ещё в 2014 году пошёл в Луганское ополчение, отправив маленькую Дашу с мамой в Россию, и "был одним из первых, кто снимал украинские флаги", гордится она."История повторилась… Я выросла, и теперь уже мой молодой человек пошёл добровольцем на фронт", - рассказывает Даша.Похожая история у ее коллеги Валерии. Она и ее жених учатся в медицинском университете имени святителя Луки в Луганске. На праздник 23 февраля он ушёл добровольцем в Народное ополчение - взяли медбратом. Перед уходом сделал предложение - Валерия смеётся, что к такому серьезному решению его и подтолкнула мобилизация."Свадьба сразу после победы. Так что побеждать надо скорей", - под дружный смех подруг продолжает она.Девушки уверены, что своим творчеством они как раз и делают свой посильный вклад в общее дело. Сейчас они пишут новые песни и готовятся к гастролям по военным частям. Концерты будут приурочены к майским праздникам, в том числе самому главному - Дню Победы.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сестры Победы" из ЛНР сняли музыкальный клип в поддержку России Студентки из Луганской Народной Республики сняли видеоклип с песней и танцами в поддержку России. Соответствующий ролик появился в Сети. 2022-04-25T12:04 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, луганск, донбасс, в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр