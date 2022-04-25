Рейтинг@Mail.ru
Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/donbass-1785284788.html
Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу
Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу - РИА Новости, 25.04.2022
Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу
Луганские девушки из числа жен и невест военнослужащих объединились в музыкальную группу "Сестры победы", они заявили, что решили таким образом поддержать своих РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:04
2022-04-25T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
луганск
донбасс
в мире
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782367907_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_24f6938d94df57c7672f9eab0a0e259a.jpg
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Луганские девушки из числа жен и невест военнослужащих объединились в музыкальную группу "Сестры победы", они заявили, что решили таким образом поддержать своих мужей и женихов, передает корреспондент РИА Новости.В конце апреля соцсети взорвал первый клип "Сестер победы": девушки в костюмах сестёр милосердия образца Первой Мировой войны выстраивались в буквы Z и V и пели энергичную патриотическую песню про ЛНР и Россию. Синхронно со словами "служить своей стране" девушки жестами изображали фуражку и отдавали честь, а при слове "Россия" - складывали руки в сердечко. "Здесь мирное небо над головой далось большой ценой", - пели "Сестры" и "заряжали" и "стреляли" из невидимого ружья."В нашей группе девушки, у которых мужья, женихи, братья на передовой. Мы не могли остаться в стороне и решили их поддержать", - рассказала РИА Новости одна из них, девушка по имени Даша.У самой Даши отец ещё в 2014 году пошёл в Луганское ополчение, отправив маленькую Дашу с мамой в Россию, и "был одним из первых, кто снимал украинские флаги", гордится она."История повторилась… Я выросла, и теперь уже мой молодой человек пошёл добровольцем на фронт", - рассказывает Даша.Похожая история у ее коллеги Валерии. Она и ее жених учатся в медицинском университете имени святителя Луки в Луганске. На праздник 23 февраля он ушёл добровольцем в Народное ополчение - взяли медбратом. Перед уходом сделал предложение - Валерия смеётся, что к такому серьезному решению его и подтолкнула мобилизация."Свадьба сразу после победы. Так что побеждать надо скорей", - под дружный смех подруг продолжает она.Девушки уверены, что своим творчеством они как раз и делают свой посильный вклад в общее дело. Сейчас они пишут новые песни и готовятся к гастролям по военным частям. Концерты будут приурочены к майским праздникам, в том числе самому главному - Дню Победы.
https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
луганская народная республика
луганск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Сестры Победы" из ЛНР сняли музыкальный клип в поддержку России
Студентки из Луганской Народной Республики сняли видеоклип с песней и танцами в поддержку России. Соответствующий ролик появился в Сети.
2022-04-25T12:04
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782367907_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0ef6007be79abb9f3b6b803d4edcce7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, луганск, донбасс, в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:04 25.04.2022 (обновлено: 17:03 25.04.2022)
 
Жены и невесты бойцов ЛНР рассказали, почему создали музыкальную группу

Луганские девушки создали музыкальную группу "Сестры победы" для поддержки мужей и женихов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Луганские девушки из числа жен и невест военнослужащих объединились в музыкальную группу "Сестры победы", они заявили, что решили таким образом поддержать своих мужей и женихов, передает корреспондент РИА Новости.
В конце апреля соцсети взорвал первый клип "Сестер победы": девушки в костюмах сестёр милосердия образца Первой Мировой войны выстраивались в буквы Z и V и пели энергичную патриотическую песню про ЛНР и Россию. Синхронно со словами "служить своей стране" девушки жестами изображали фуражку и отдавали честь, а при слове "Россия" - складывали руки в сердечко. "Здесь мирное небо над головой далось большой ценой", - пели "Сестры" и "заряжали" и "стреляли" из невидимого ружья.
"В нашей группе девушки, у которых мужья, женихи, братья на передовой. Мы не могли остаться в стороне и решили их поддержать", - рассказала РИА Новости одна из них, девушка по имени Даша.
У самой Даши отец ещё в 2014 году пошёл в Луганское ополчение, отправив маленькую Дашу с мамой в Россию, и "был одним из первых, кто снимал украинские флаги", гордится она.
"История повторилась… Я выросла, и теперь уже мой молодой человек пошёл добровольцем на фронт", - рассказывает Даша.
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху
Похожая история у ее коллеги Валерии. Она и ее жених учатся в медицинском университете имени святителя Луки в Луганске. На праздник 23 февраля он ушёл добровольцем в Народное ополчение - взяли медбратом. Перед уходом сделал предложение - Валерия смеётся, что к такому серьезному решению его и подтолкнула мобилизация.
"Свадьба сразу после победы. Так что побеждать надо скорей", - под дружный смех подруг продолжает она.
Девушки уверены, что своим творчеством они как раз и делают свой посильный вклад в общее дело. Сейчас они пишут новые песни и готовятся к гастролям по военным частям. Концерты будут приурочены к майским праздникам, в том числе самому главному - Дню Победы.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонбассВ миреЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала