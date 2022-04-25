https://ria.ru/20220425/donbass-1785242268.html

Жительница села у Кременной рассказала, как потеряла семью при обстреле ВСУ

Жительница села у Кременной рассказала, как потеряла семью при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.04.2022

Жительница села у Кременной рассказала, как потеряла семью при обстреле ВСУ

Жительница деревни Червоная Поповка в окрестностях Кременной (ЛНР) Елена Андросова рассказала РИА Новости, как от одного украинского снаряда потеряла... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:58

2022-04-25T08:58

2022-04-25T10:42

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КРЕМЕННАЯ, 25 апр - РИА Новости. Жительница деревни Червоная Поповка в окрестностях Кременной (ЛНР) Елена Андросова рассказала РИА Новости, как от одного украинского снаряда потеряла трёхлетнего внука, беременную дочку, сына и его беременную жену. Ее 11-летняя дочь получила ранения глаз и сейчас мечтает об операции по замене хрусталика.В середине марта в деревню Червоная Поповка зашли российские военные, помогающие ЛНР развивать наступление на город Кременная. Украинские войска из Кременной сразу открыли по деревне артиллерийский огонь, не считаясь с тем, что в деревне живут их, как утверждают на Украине, соотечественники.Обстрелы продолжались несколько дней. Один из снарядов попал в дом 42-летней Андросовой. Самой ее не было дома, на хозяйстве были взрослые дети."Погибли четверо деток: внук, дочка, сын и невестка", - рассказала Андросова РИА Новости. По ее словам, стреляли украинские военные, потому что огонь велся со стороны шахты, где были их позиции.Взрослые женщины были беременными: невестка на втором месяце, а 21-летняя дочь Елены - на пятом. Сын и невестка погибли на месте, дочь Мария получила сильные ранения."А дочку мы вытащили - мы ее начали искать, она была в доме. Мы начали кричать: "Маша, Маша! Илюша, Илюша!" Старшая моя дочь, которой 25 лет, Тоня, подняла этот кирпич, и Машу достали оттуда, она ещё харчала (хрипела, - ред.) Я начала ее трусить, телепать на ручках (трясти - ред.), но пока мы доехали (до больницы), пульса уже не было на ручках", - рассказала РИА Новости Елена.Сильные ранения получила и вторая ее дочь - 11-летняя Таня. Обломки шифера и кирпичей сильно поцарапали ей лицо, повредили глаза."Мы стояли на улице с братом и ее девушкой, как начался обстрел. Я побежала в дом, крикнуть сестре, чтобы убегала. И тут раздался взрыв", - рассказала Таня РИА Новости.Спасли ее российские военные - они вывезли всех раненых в безопасное место. В том же обстреле погибли трое соседей Андросовых."Я сильно по всем скучаю", - признаётся Таня.Осколки повредили ей глаза. Сейчас ей требуется срочная замена хрусталика в правом глазе, такие сложные операции в республике не делают. Девушка и ее мама надеются попасть в Москву."Глазик надо спасать. Но вообще она молодец, держится. Она же у меня футболом занимается, очень любит футбол. Но сейчас ей, конечно, нельзя", - объяснила твердость характера дочери Андросова.Сейчас они живут в Луганске в общежитии для беженцев, потерявших от украинских обстрелов свои дома.

https://ria.ru/20220421/obstrel-1784637693.html

https://ria.ru/20220423/kremennaya-1785046878.html

https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница деревни близ Кременной рассказывает о гибели детей и внуков Жительница деревни Червоная Поповка в окрестностях Кременной (ЛНР) Елена Андросова рассказала РИА Новости, как от одного украинского снаряда потеряла трёхлетнего внука, беременную дочку, сына и его беременную жену. Ее 11-летняя дочь получила ранения глаз и сейчас мечтает об операции по замене хрусталика. 2022-04-25T08:58 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина