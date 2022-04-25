https://ria.ru/20220425/dnr-1785405483.html

Силы ДНР уничтожили 32 украинских националиста за сутки

Силы ДНР уничтожили 32 украинских националиста за сутки - РИА Новости, 25.04.2022

Силы ДНР уничтожили 32 украинских националиста за сутки

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военнослужащие ДНР уничтожили 32 украинских националиста. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:20

2022-04-25T21:20

2022-04-25T21:20

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военнослужащие ДНР уничтожили 32 украинских националиста.Народная милиция ДНР также сообщила о пяти погибших военнослужащих республики за прошедшие сутки, еще 17 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения", - говорится в сообщении.Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток украинские войска выпустили по восьми населенным пунктам республики 280 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град"."С начала текущих суток противник выпустил 280 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов республики", - говорится в заявлении.Отмечается, что в результате украинской агрессии один мирный житель погиб, четверо получили ранения. Кроме того, повреждены 25 жилых домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр